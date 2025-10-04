Irene Sanz (27 años), ingeniera y camarera en las Fiestas del Pilar de Zaragoza: "Cojo vacaciones para poder trabajar aquí más"

Zaragoza ya respira el ambiente de las Fiestas del Pilar. Este sábado se celebra el pregón que da inicio oficialmente a los días grandes, pero desde este viernes la fiesta está en marcha por toda la ciudad.

El recinto ferial de Valdespartera ha vivido ya su primera gran noche de conciertos en Espacio Zity o de la fiesta de la cerveza, la Oktoberfest. También los zaragozanos llenaron el corazón de la capital con el concierto del Padre Guilherme o con las Foodtrucks del Ebro.

Desde este sábado, Zaragoza tiene por delante diez días de diversión y tradición. Aunque, para que algunos puedan disfrutar, otros deben trabajar intensamente. Y es que, las Fiestas del Pilar son también una ocasión perfecta para aquellos jóvenes que buscan ganar dinero extra con un trabajo temporal.

Una de las jóvenes que sabe bien lo que es trabajar en las Fiestas del Pilar es Irene Sanz (27 años), que ha empezado su quinto año como camarera de la zona VIP de la Oktoberfest de Valdespartera.

“Empecé porque ya llevaba mucho tiempo saliendo de fiesta y me quería ir de Erasmus. Había disfrutado mucho y quería sacarme un dinero extra. Estudiando durante el año, no tenía tiempo para trabajar y en Pilares era un buen momento”, recuerda la zaragozana, que tras varios años sigue repitiendo.

“He seguido porque me gusta y es un dinero extra que para viajar, que a mí me encanta, viene bien”, señala. “Está bien remunerado porque trabajas de noche y festivos. Quieras o no, eso te da más dinero. Son pocos días y cobras bien. Y no solamente es lo que ganas, es lo que no gastas. Eso es multiplicarlo por dos”, justifica Irene Sanz entre risas.

En su caso, es ingeniera y se dedica a ello durante el año, pero no renuncia a la gran fiesta de la cerveza. “Cojo algún día de vacaciones para poder trabajar aquí más. Y si no, vengo de refuerzo los fines de semana”, confiesa.

Sin duda, es un reflejo de que trabajar no impide a muchos aprovechar las fiestas: “Es un ambiente festivo, todo el mundo viene a pasárselo bien. Ver a la gente disfrutar me parece muy guay”.

Trabajar en los conciertos

Otro de los grandes puntos de encuentro durante las Fiestas del Pilar es Espacio Zity, con miles de asistentes cada noche. Allí trabaja como camarera desde hace cuatro años Laura Pérez.

Después de vivir a lo grande los Pilares de sus 18 años, esta joven decidió empezar a trabajar en estas fechas: “Es algo temporal, lo compaginas y te permite sacarte tu dinero”, declara.

“Dentro de la barra disfrutas, conoces a gente, ves los conciertos y te lo pasas bien. Además, tus amigos van a verte. Estás de fiesta a la vez, así que compensa trabajar”, reflexiona.

Tras cuatro años, sigue eligiendo trabajar antes que disfrutar desde otro lado, pero no supone un sacrificio para la joven, ya que puede ver los conciertos y ha formado buenas amistades detrás de la barra.

En cuanto a los horarios, Laura Pérez explica que se los dan “poco a poco” y depende de cada día (entre semana cierra antes) y de la carpa. De eso también depende la compensación económica, que para esta camarera renta si “trabajas el máximo de días y horas”.