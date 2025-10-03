Paloma de Yarza, Medalla de Oro 2025: "Para mí, Zaragoza lo tiene todo, no hay otra ciudad como esta"

Nació en Zaragoza, ciudad donde ha crecido y ha pasado la mayor parte de su vida excepto unos "seis meses" que vivió en Barcelona. Pensativa, durante una entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Paloma de Yarza admite que la mayoría de las cosas importantes las ha hecho en esta ciudad. "Me casé aquí y... mi marido también era zaragozano", recuerda con una sonrisa.

Pasear por los parques, visitar los museos o ir de tapas por el Tubo son algunas de las cosas que la presidenta del Heraldo de Aragón "más disfruta" de la ciudad. También caminar por el paseo de la Independencia, sobre todo ahora que falta una semana para que comiencen unas Fiestas del Pilar "muy especiales" para ella.

Y no es para menos, ya que este año recibirá el mayor honor que se le puede otorgar a un zaragozano: la Medalla de Oro de la ciudad. Condecoración ante la que se muestra "sorprendida" y "muy agradecida", sobre todo por "el amor" que le tiene a la capital aragonesa.

¿Qué siente uno cuando le dan el mayor honor que le puede dar el Ayuntamiento de su ciudad?

La verdad es que estoy súper emocionada, muy agradecida. También en shock. Tengo que reconocer que cuando me llamó la alcaldesa me quedé impactada porque para nada lo imaginaba. Es un honor tremendo.

Quiero mucho a mi ciudad y creo que para un zaragozano no hay mayor reconocimiento. Es una condecoración que, aparte de premiar una trayectoria personal y profesional, aprecia la vinculación con la tierra.

Usted habla con mucha emoción de Zaragoza. ¿Cuál es su rincón favorito?

Zaragoza lo tiene todo. Es una ciudad alegre, con luz, con muchísima cultura. No creo que haya ciudad como esta. Tiene dos basílicas como el Pilar y la Seo. Tiene una zona antigua muy preservada. Y, a partir de la Expo de 2008, ha vivido una gran transformación.

Me encantan sus espacios libres. También soy muy de la gastronomía aragonesa. Básicamente, soy disfrutona de mi ciudad.

Lidera un medio de 130 años de historia. ¿Cuál diría que es su huella en Zaragoza y Aragón? ¿Qué valores intenta transmitir a través de Heraldo?

No se entendería Zaragoza sin Heraldo ni Heraldo sin Zaragoza. Nació hace 130 años para dar voz a los zaragozanos y a la Comunidad, y ese valor sigue intacto. Yo soy la quinta generación y sexta presidenta, y siento la responsabilidad de preservar y continuar ese legado familiar.

¿Esos valores han cambiado con el paso del tiempo?

No. Siguen siendo los mismos. Este año hemos abierto el Espacio H para acercarnos todavía más a la gente. Somos testigos de lo que ocurre en Aragón.

Lo que sí ha cambiado es la transformación digital. Sería una torpeza no adaptarnos a las nuevas generaciones, que son digitales. Pero los valores fundamentales permanecen: servir a Zaragoza, a Aragón y a España.

¿Es más difícil llevar ahora las riendas de una cabecera centenaria en medio de la confrontación política y en plena era de la digitalización?

Supone tomar decisiones difíciles, pero cuento con un equipo gestor y profesional muy cualificado. Hemos superado crisis del sector y económicas, y estamos en un proceso de transformación muy positivo. La clave es escuchar a la sociedad y adaptarse sin perder la esencia.

Barriendo para casa, es una de las Top 100 Mujeres Líderes de España. Imagino que habrá roto muchos techos de cristal. ¿Quedan muchos aún?

Estoy muy agradecida a Cruz Sánchez de Lara por eso. La primera vez que fui seleccionada había perdido a mi marido hacía seis meses y fue un momento muy difícil. Estos reconocimientos ayudan a visibilizar que las mujeres cada vez tenemos más espacio, pero no por cuota, sino por talento. La sociedad está cambiando y se valora la capacidad, sea hombre o mujer.

¿Es Aragón una comunidad con especial talento?

Absolutamente. Tenemos muchísimo talento, pero el gran reto es retenerlo y atraerlo. Que los jóvenes puedan trabajar y vivir aquí, que encuentren atractiva la ciudad y la Comunidad. Hay que darles oportunidades. Zaragoza ya es la cuarta ciudad de España y tiene una calidad de vida excelente, pero hay que seguir trabajando.

Paloma de Yarza no es solo Heraldo. También forma parte del consejo asesor de Atades y del patronato de la Fundación Aragonesa Tutelar FUNDAT. ¿Cómo de importantes son para usted todas esas otras labores?

Muchísimo. Estoy en la Fundación Ibercaja, la Fundación Basilio Paraíso, la Empresa Familiar de Aragón, la Junta Territorial del IESE… y tengo especial debilidad por mi trabajo con Atades y Fundat. Ahí tengo una vinculación muy personal porque en mi familia hay personas con necesidades especiales. Admiro profundamente a quienes trabajan con ellos: me enseñan cada día. También me siento muy unida a la Academia General Militar, de la que soy dama cadete honorífica. Todo esto me enriquece y me hace conocer más facetas de Zaragoza.

¿Cómo son las Fiestas del Pilar para Paloma de Yarza? ¿Qué actos celebra con más cariño?

Para mí son días muy familiares. Mi abuela y mi tía se llamaban Pilar, así que siempre han sido celebraciones importantes. De pequeña me vestía de baturra y también vestí a mis hijos. Mi suegra incluso nos regalaba el traje de baturro a los 18 años.

Es un día de familia, de amigos, de vivir la calle y de disfrutar de toda la oferta cultural. Zaragoza se transforma, se vuelve alegre, abierta, acogedora. Y este año, con este reconocimiento, será muy especial salir al balcón en el pregón y agradecer a mi ciudad este honor.

Los medios de comunicación tienen un importante papel en la vertebración de los territorios. ¿Cómo ve Zaragoza dentro de 5 o 10 años?

La veo todavía mejor. Me gusta mucho cómo está, pero creo que seguirá transformándose y modernizándose, como ya ocurrió con la Expo. Mi deseo es que se siga trabajando con consenso para hacer de Zaragoza una ciudad aún más atractiva para quienes vivimos aquí y para quienes quieran venir.