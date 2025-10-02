Los bares y restaurantes de Zaragoza rozan el lleno para las Fiestas del Pilar: "Hay familias que reservan de un año a otro"

Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina y con ello el aumento de las reservas hosteleras en Zaragoza. Este año, se espera más afluencia que el curso anterior en las calles y los bares, debido sobre todo al calendario festivo y al buen tiempo que se prevé para la semana grande de la capital aragonesa.

Las fechas marcan unas expectativas "buenas" con un puente de tres días, y un día del Pilar que se celebrará en domingo, siendo el lunes 13 festivo. Por eso, se espera que aumenten las reservas, en especial a partir del jueves de la próxima semana.

Así lo ha destacado el Gerente de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares, Luis Femia: "Mucha gente de fuera de la ciudad aprovechará el puente y vendrán más personas".

Además, tal y como ha indicado Femia, el "buen tiempo" que se prevé durante las Fiestas del Pilar será otro condicionante para atraer a un mayor público: "Esto hará que Zaragoza también sea un destino preferente", ha afirmado.

Todo esto, sumado a las ganas de celebrar las fiestas, hace que ya sea casi imposible reservar para comer el día del Pilar porque está "prácticamente al 100% de reserva", incluso en la víspera. Aunque sí es posible encontrar algún restaurante entre semana para poder disfrutar de la gastronomía aragonesa.

De ese modo, esos días las posibilidades de menú serán más abiertas, mientras que el día del Pilar destacará sobre todo una única opción con productos aragoneses como el ternasco de Aragón: "Así damos a conocer estas ofertas con respeto a otros destinos", ha explicado el gerente.

Con la mirada puesta en las fiestas, y el aumento de reservas, la plantilla de trabajadores también crece, en concreto hasta un 15% durante este mes, pero también con el objetivo de conformar una plantilla permanente para la campaña de Navidad. "Hay una contratación de hasta 2.000 personas para reforzar el trabajo", ha indicado Femia.

Por su parte, Chema Laseras, de la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza, ha puesto en valor también las reservas para este año y la amplia oferta gastronómica que habrá. En ella ha destacado el Pilar GastroWeek, en la que participan más de 40 restaurantes con vermuts o menús completos: "Es la referencia gastronómica de los Pilares por cuarto año", ha afirmado.

Así, ha destacado que la demanda de ocupación va "a buen ritmo y con mucha oferta" puesto que en los restaurantes del centro ya hay mucha ocupación, y no solo por la gente que vendrá de fuera: "Hay familias que reservan de un año para otro o clientes fijos", ha afirmado Laseras.

Pero también hay restaurantes que no aceptan reservas, y que igualmente están seguros de que van a estar llenos estos días: “Se va a notar muchísimo, va a ser una locura como todos los años”, ha afirmado un trabajador del restaurante Las Catedrales, situado en frente de la plaza del Pilar.