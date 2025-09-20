Ruth Bravo, concejal de Seguridad Vial, en Zaragoza: "Estamos estudiando medidas nuevas para evitar atropellos"

En Zaragoza, durante 2024 se registraron un total de 3.060 accidentes de tráfico, con 2 personas fallecidas, 132 heridos graves y 995 heridos leves. Tras el reciente y grave accidente ocurrido en la Avenida Valencia, la seguridad vial ha vuelto a situarse en el centro del debate público de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, la concejal Delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, asegura -en una entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN- que la ciudad sigue siendo una de las más seguras de España en esta materia, y que se trabaja de forma constante y coordinada para mejorarla. Además, defiende la importancia de la concienciación ciudadana y anuncia nuevas campañas.

Una charla, en la que también confirma que el consistorio está a punto de incorporarse plenamente al sistema BioGén para proteger a mujeres víctimas de violencia de género.

La semana pasada hubo un accidente muy grave en la avenida Valencia, en el que un peatón falleció tras ser atropellado por un autobús. Más allá de las balizas luminosas que se van a instalar en toda la vía, ¿qué otras medidas se están valorando en materia de seguridad vial?

Bueno, yo siempre digo lo mismo: estamos constantemente haciendo cosas, aunque a veces no se expliquen. Sobre todo, lo que estamos haciendo es concienciar a todos. Siempre he dicho que lo mejor que podíamos hacer era armonizar cualquier modo de transporte que en este caso queramos tomar e interpelarnos todos. No responsabilizarnos, pero sí interpelarnos sobre cuál es nuestra forma de armonizar nuestra manera de movernos por Zaragoza.

Hay una campaña que hemos empezado y ahora sacaremos en breve otra que creo que es la más importante:'Para, Mira, Pasa'. Creo que un pequeño gesto, un pequeño interiorizar y ponernos las gafas de la seguridad vial -de nuestra seguridad y de la de cada uno-, vayamos andando, en patín, en bicicleta, en transporte público o en coche particular, es importantísimo. Que nos interpelemos y nos responsabilicemos de nuestra parte, intentando armonizar y que cada uno elija libremente el medio de transporte que quiera utilizar.

Entonces, ¿el foco está más en la concienciación?

Exacto. Yo no quiero hablar nunca de culpa, porque la culpa es de muy difícil manejo. Cuando hay un accidente se estudia y se hace un informe detallado por parte de muchos operadores municipales, pero las medidas no pueden ser impulsivas.

Las medidas tomadas de manera precipitada a veces pueden hacer justo lo contrario de lo que se pretende. Hay que tomarlas desde la calma, desde lo técnico y desde muchas capas que operan en el terreno, para que la seguridad vial en Zaragoza siga siendo de las mejores de España. Somos la primera ciudad del país que tiene un Plan de Seguridad Vial, pero está en constante mejora.

Además de campañas, ¿hay previstas otras acciones nuevas?

Estamos en ello. Estamos en constante coordinación con los técnicos de Movilidad, con la Policía Local y con el área de Infraestructuras. Lo más importante es que en este primer plan de seguridad vial todas las áreas municipales implicadas están trabajando coordinadas, y eso es fundamental.

Por ejemplo, que cuando se proyecta una nueva calle, la seguridad vial debe estar incorporada al diseño. O que si un agente da una charla en un colegio, incluya también esa pincelada de seguridad vial aunque no se la hayan pedido. Es concienciarnos todos de que somos parte de la movilidad y de que el primero que se tiene que respetar es uno mismo.

Pasando a otro tema: la alcaldesa anunció en el debate del Estado de la Ciudad que Zaragoza entrará en el sistema Biogen y que la Policía Local asumirá la protección del 30% de las mujeres víctimas de violencia de género. ¿En qué punto está este proceso?

Las mesas técnicas policiales ya han avanzado y en la propuesta que el Ayuntamiento ha presentado se contempla llegar a ese 30%. Estamos a la espera, porque tiene que haber dos firmas. El delegado del Gobierno de España ya dio el visto bueno, como dijo la alcaldesa, y ahora falta la firma definitiva.

Nosotros ya hemos incorporado un mayor porcentaje de recursos a esa protección, pero estamos esperando ese 'ok' para poder firmar el convenio y empezar a formar y crear la unidad de Policía Local que protegerá a ese 30% de mujeres víctimas de violencia de género, en coordinación con la Policía Nacional.

¿Cree que funcionará bien la coordinación entre administraciones, teniendo en cuenta algunos desencuentros recientes como el de Parque Bruil?

Este equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa, siempre ha sido consciente de que hay que trabajar en coordinación con otras administraciones. El sistema Biogen es competencia del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, y nuestra mano está tendida. Queremos operar como Policía Local en esa protección a las mujeres con orden de protección, siempre de la mano de quienes tienen la competencia.

Ya ha habido una colaboración muy fuerte en las mesas policiales técnicas previas al convenio, y nuestra intención es acompañar y colaborar en ese porcentaje de mujeres de Zaragoza.

¿Qué impacto cree que tendrá la implantación de Biogen en la ciudad?

Estoy convencida de que va a funcionar. Este es un tema muy sensible y está totalmente protocolizado, como no podría ser de otra manera. Y no puede ser de otra forma: tiene que funcionar.