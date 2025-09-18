"Basta de especulación": la venta de los suelos de Alumalsa en Zaragoza protagonizará la Bajada del Canal Imperial

'Basta de especulación: suelos de Alumalsa vivienda social'. Con este lema bajarán, el próximo domingo 21 de septiembre, los vecinos de los barrios de Torrero y San José por el Canal Imperial. Este tradicional descenso, que celebra su 43ª edición, es una jornada lúdica y reivindicativa en la que se mezclan sueños y reclamaciones, como la de hacer de este espacio verde un lugar para el disfrute de los ciudadanos.

Aunque, si hay un tema por el que los ciudadanos alzarán la voz este año es por la venta de los suelos de Alumalsa para la construcción de 106 pisos de vivienda libre. Hace un mes que el Ayuntamiento de Zaragoza sacó a licitación el lote de los dos terrenos ubicados en la antigua fabrica de Alumalsa por 7.215.320,47 euros (sin IVA).

Una noticia que desde la asociación vecinal de San José definieron como "una maniobra que va en contra de las necesidades sociales del barrio". Es más, dejaron claro que los habitantes de San José "siempre han defendido que estos suelos tienen que estar destinados a vivienda pública y de alquiler asequible".

Las necesidades del barrio

Reivindicación que este año llevarán con ellos en su descenso del Canal -que comenzará a las 10.00 desde la pasarela del Rincón de Goya- dejando claro que esta decisión "no cumple con la necesidad detectada desde hace tiempo en el barrio, tanto de equipamientos públicos como de soluciones habitacionales para jóvenes y familias con menos recursos".

A juicio de la asociación vecinal, el Ayuntamiento ha utilizado una interpretación "forzada" de una excepción legal que permite otros usos "si el suelo no proviene de cesiones obligatorias". Sin embargo, insisten en que eso "no justifica" su destino a vivienda libre.

En este sentido, los vecinos advierten que la venta de estos suelos podría tener consecuencias "graves" en un mercado inmobiliario "ya tensionado". Recuerdan que, según datos recientes, el precio medio del metro cuadrado en la zona ha subido un 19% en un año y supera los 2.200 euros.

En base a esta evolución y a la "ubicación privilegiada" de los terrenos junto al Canal Imperial, estiman que los pisos que se construyan podrían superar "los 350.000 euros", quedando fuera del alcance de muchas familias del barrio.

Además del problema de la vivienda en el barrio, tocarán muchas más reivindicaciones históricas como la construcción de un nuevo centro de Salud en la prolongación de Tenor Fleta que -aunque está aprobado- reclaman que todavía no se ha iniciado su construcción y es "algo urgente debido al número de habitantes de San José", reclaman desde la asociación.

Y, entre demandas y peticiones, decenas de embarcaciones navegarán el Canal Imperial de Aragón hasta el Parque de La Paz en esta jornada vecinal, festiva y reivindicativa que alcanza ya las 43 ediciones convocando a vecinos y vecinas del barrio de Torrero, San José y de toda la ciudad de Zaragoza.