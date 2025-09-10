¿Subirá la factura del agua y las basuras en Zaragoza para 2026? Esto dice la normativa europea

La posible subida de la tasa de aguas y basuras en un 2,8% que plantea el Ayuntamiento de Zaragoza supone un aumento de 8,4 euros en la factura de los hogares. Se trata de una medida que responde a la obligación legal de cumplir con la normativa europea, para garantizar la autosuficiencia financiera del sistema y alcanzar los objetivos de reciclaje y sostenibilidad fijados por la UE.

Eso sí, se trata todavía de una "hipótesis" que ha planteado la alcaldesa Natalia Chueca a los partidos de la oposición, en su primer encuentro tras el parón del verano, para poder "explorar los espacios" en los que podrían encontrar consenso. Una respuesta que no ha tardado en llegar.

Mientras el Partido Socialista, con Lola Ranera a la cabeza, se ha negado en banda a cualquier tipo de incremento "que pueda afectar a los zaragozanos", el resto de grupos (Vox y Zaragoza en Común) han aceptado con "responsabilidad", tal y como lo definió la regidora, el papel que debe asumir el Consistorio ante lo marcado por Europa.

Las opciones

Dos son las posibilidades bajo las que puede actuar el Gobierno municipal. La primera -que incumpliría lo dictado por EU- es la de congelar las tasas, lo que supone que el coste real y completo de la recogida, tratamiento y gestión de los residuos domésticos no se cubriría.

La segunda, y a lo que está "obligado" el Ayuntamiento, es o actualizar las tasas al IPC (unos 8 euros actualmente por hogar) o subir el porcentaje algo más para generar unos ingresos adicionales. Pero siempre se debe cubrir el coste real y completo de la gestión.

Por ejemplo, este mismo año se acordó que las basuras subirían lo marcado por el Índice de precios al consumidor, un 2,5%. Se decidió así con una propuesta de Zec para frenar la subida de un 13% (24% en dos años) y un 15% que había formulado inicialmente el Gobierno municipal.

Algo que no ocurrió con la tasa de abastecimiento de agua, que se actualizó en un 13,98%. Un incremento de unos 12 euros al año en la factura que respondía, según el Consistorio, a la necesidad de equilibrar los ingresos y gastos de este servicio público y financiar las mejoras en la red de tuberías de la ciudad.

Aunque, si habrá una modificación o no de las ordenanzas fiscales es algo que todavía está por ver. Por el momento, el PSOE se ha cerrado en banda, ZeC ha expresado que se trata de una medida que el Ayuntamiento debe hacer "sí o sí", algo con lo que Vox no está muy de acuerdo pero, siempre que el coste para los zaragozanos sea "el menor posible" (es decir, actualizarlo al IPC), estarán dispuestos a negociar.