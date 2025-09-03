Zaragoza "prohíbe" a un concejal del PSOE celebrar un pleno en la calle: "Es un acto de censura y autoritarismo"

El presidente del distrito de El Rabal y concejal socialista en Zaragoza, Horacio Royo, ha denunciado este miércoles la "censura, el autoritarismo y la cacicada sin precedentes" protagonizada por el consejero de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, "al prohibir" que se envíe la convocatoria formal de un Pleno de la Junta del Distrito a las entidades vecinales para hablar de vivienda.

A este Pleno, que está previsto que se celebre el próximo lunes, 8 de septiembre, a las 19.00, en la calle Luis Pinilla Solivere, se le ha invitado a participar al consejero de Vivienda, Octavio López. Fue este mismo martes, cuando el también presidente de la Junta de El Rabal mantuvo una reunión con diferentes asociaciones de vecinos del Distrito con las que acordó un nuevo formato para celebrar los plenos en la calle, "acercándonos donde están los ciudadanos, por distintos puntos del barrio, para que los protagonistas sean los vecinos, y donde hablemos de lo que a la gente le importa, allí donde están".

En esta ocasión, el Pleno se convocaba para hablar de vivienda. En concreto, "de los proyectos de Aragón +Vivienda que afectan al Distrito, en la zona del Picarral y la Avenida Cataluña", ha explicado el concejal.

Una iniciativa "sensata"

"Era una iniciativa sensata, razonable y ajena a cualquier planteamiento partidista", ha señalado Royo. Tal es así que el presidente de la Junta de Distrito asegura haber trasladado una invitación al consejero Octavio López o alguien de su Departamento, a asistir al Pleno para escuchar a los vecinos.

Sin embargo, "sin ponerse en contacto ni por teléfono con el presidente de la Junta de Distrito", según señala Horacio el consejero Mendoza ha dado orden este miércoles -"a través de cauces funcionariales, de forma verbal y sin formularlo por escrito"- de "impedir" que el presidente de la Junta remitiera a las entidades que forman parte del Distrito la convocatoria formal del pleno en tiempo y forma.

Para Royo, lo sucedido es "el mayor ejercicio de intolerancia, autoritarismo y falta de respeto democrático que hemos vivido desde que Chueca es alcaldesa y que ha protagonizado el consejero, precisamente, de Participación Ciudadana". "Se trata de un acto de autoritarismo intolerable, una cacicada sin precedentes y de un acto que se sitúa fuera de las atribuciones legales que Mendoza tiene como consejero de Participación Ciudadana", ha insistido.

Royo considera que "si el Gobierno entiende que no es posible realizar reglamentariamente un Pleno de la Junta de Distrito en la calle, con los ciudadanos y vecinos, lo tendrá que argumentar formalmente", teniendo en cuenta "que la política debe estar en el debate de las cosas que le importan a la ciudadanía".

"Mendoza tiene dos posibilidades: una, acudir al Juzgado a solicitar la suspensión cautelar de esa convocatoria; o dos: si entiende que el presidente no está haciendo su trabajo o está promoviendo actos ilegales, revocarle las competencias al presidente, algo que puede hacer la alcaldesa. Lo que no puede hacer el consejero de Participación Ciudadana es prohibir la remisión de una convocatoria de Pleno", ha señalado.

La respuesta de Mendoza

El concejal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha lamentado que el PSOE proponga "debates estériles", que solo buscan "confrontar, engañar y enredar a la ciudadanía sin motivo, en lugar de aportar ideas a la acción política".

Sobre la propuesta del concejal socialista Horacio Royo de plantear un nuevo formato para los plenos de las Juntas y su intención de convocar el próximo en la calle, Mendoza ha apuntado que, en primer lugar, habrá que ver si se ajusta a la legalidad, porque el PSOE "navega siempre en esas aguas turbulentas de saltarse la ley cuando le viene en gana".

En este sentido, Mendoza ha explicado que ha solicitado un informe técnico para tomar una decisión definitiva sobre su autorización, aunque ha señalado que las dudas son pocas si se tiene en cuenta el artículo 114 de la Ley de Administración Local, el artículo 67 del Reglamento Orgánico Municipal y el Reglamento de Participación Ciudadana.

Frente a las acusaciones del concejal socialista, quien ha llamado "autoritario y antidemocrático" al consejero de Participación, este ha contestado que lo realmente antidemocrático es convocar un pleno en la calle "sabiendo que no es posible; es una falta de respeto institucional".

Todas estas cuestiones se regulan en el Reglamento de Participación Ciudadana, ahora en proceso de reforma en el seno del Consejo de Ciudad, donde las entidades han planteado sus propuestas. "Cabría pensar que el PSOE ha presentado estas propuestas pero la realidad es que ha hecho cero alegaciones a la reforma del texto, cero ni para la convocatoria de plenos ni para nada", ha sentenciado.