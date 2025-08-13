Calatayud estalla en fiestas por San Roque mientras lucha por ser de Interés Turístico Nacional: “Lo merecemos”

La ciudad de Calatayud ha dado inicio a cuatro días de celebraciones dedicadas a San Roque, que se prolongarán hasta el sábado. Javier García, ‘Hondo’, de la peña Garnacha, como peñista del año 2025, ha sido el encargado de dar los primeros compases a unas fiestas que han desbordado la plaza de España y la del Mercado de alegría desbordante y bullicio.

Para el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, este es un día “ilusionante” para los bilbilitanos, en una fiesta “tremendamente asentada” y que se quiere convertir en Interés Turístico Nacional. “Llevamos 30 años con una declaración de Interés Turístico Regional y hemos cumplido con creces todo lo que debe hacerse. Estamos trabajando en singularidades que pueden hacernos merecedores del interés nacional”, ha destacado.

Interpeñas y el Ayuntamiento de Calatayud están trabajando para codo con codo por lograrlo, documentando gráficamente estos festejos, promocionando su celebración en medios nacionales y dando a conocer su singularidad. “Vamos a hacer historia. Son unas fiestas muy elegantes y bonitas, donde se ven los diez colores de las peñas, como en ningún lugar de Aragón”, ha explicado el presidente de Interpeñas, Gerardo Bernardos.

Justo antes del gran momento del chupinazo, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha resaltado que es la “implicación de los bilbilitanos” los que han convertido a esta fiesta en una cita “ineludible”.

Chupinazo por las fiestas de San Roque Ayuntamiento de Calatayud

“Los que hemos asistido a ella vemos que el compromiso de sus gentes es la verdadera fuerza que permite que la tradición y la historia alcancen todo su esplendor durante estas jornadas, haciendo que cada acto tenga un significado profundo y auténtico”, ha recalcado Mar Vaquero.

Actos previos al chupinazo de las fiestas de San Roque Ayuntamiento de Calatayud

También ha querido otorgar un papel muy relevante a las peñas, que con su “alegría y capacidad de unir a personas de diferentes edades” se han convertido por mérito propio en el “alma” de estos días. “Son un ejemplo perfecto de que la fiesta no es solo celebración, sino que también es un momento único para compartir, unir lazos y afianzar el sentimiento de pertenencia a Calatayud”, ha subrayado.