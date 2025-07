ZeC carga contra la tala de árboles de "motosierra Chueca": "El bosque de los Zaragozanos es un sueño de matorral"

"Motosierra Chueca". Así se ha referido la portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, Elena Tomás, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la ciudad celebrado este martes en el Ayuntamiento. El calificativo le ha servido para hacer referencia a la "constante eliminación del arbolado urbano".

Lo ha ejemplificado con el barrio de Delicias, donde señala que el balance es de "1 árbol por cada 2.184 vecinos". Unos datos "demoledores" que, según Tomás, revelan una política de arbolado no solo "insuficiente", sino "profundamente irresponsable".

Y, es que, tal y como lo ha señalado la portavoz, Zaragoza pierde "más de mil árboles al año y en la ciudad hay 5.000 alcorques vacíos en viario público y medio centenar de árboles muertos". Si se cuentan los espacios en terrizos sin árbol, "la cifra supera los 8.000, incluyendo 500 en colegios públicos", ha expuesto Tomás.

Zaragoza "más maquillada"

La tala de árboles no ha sido lo único que la edil ha puesto en cuestión. Lo primero que le ha dejado claro a la alcaldesa es que, bajo su opinión y la de su equipo, "Zaragoza no está más bonita que nunca, sino más maquillada". El problema es cuando "se rasca y se hacen grietas", algo que no ha dudado hacer Tomás.

El primer picor de la política ha venido dado por el gran presupuesto con el que ha contado Chueca. "Los millones que nunca llegaron a los barrios", ha confirmado Tomás. Un análisis presupuestario en el que también ha encontrado una "evidente falta de prioridades", así como una "incapacidad ejecutiva". Una gran grieta que, la concejala ha sintetizado asegurando que "nunca un Gobierno había hecho menos con tanto dinero".

Y, con estas ha ido Tomás a rascar a otra zona: al urbanismo "especulativo" del Gobierno municipal. Se ha referido así a lo ocurrido en Vía Hispanidad o en Montecanal, donde la alcaldesa "ha creado un tablero de juego para operaciones inmobiliarias".

Paralela a esta grieta, o incluso conectada, la concejala ha encontrado otra: los programas de apoyo a la vivienda social. "Ha desaparecido el programa 'Alegra tu vivienda' que aumentaba el parque de vivienda social y, en su lugar, han creado el programa ALZA, que incrementa el coste del alquiler en 100 euros mensuales", ha denunciado Tomás.

Y rascando y rascando, la portavoz de Zec ha sacado a la luz lo que estaba buscando desde el inicio de su discurso. "El urbanismo a la carta ya se ha convertido en una característica definitoria de la gestión urbanística del Partido Popular", ha expuesto, refiriéndose a grandes proyectos como la Romareda, que ha considerado como "un ejemplo de modelo de concesión que prioriza los intereses mercantiles".

El cazo del Real Zaragoza

Además, lo del campo de fútbol y el Real Zaragoza es que para Tomás ha sido algo así como "dejarle el cazo y que se lo quede todo". "Ustedes permiten, sin sancionar a la sociedad, que no pague lo que debe en 2024, pero además le urbanizamos la zona, montamos el estadio y permitimos que cobren 150 euros a cada zaragocista para aparcar", ha explicado.

Ha frotado también en "el desmantelamiento sistemático" de las políticas de juventud y las de igualdad, y en otras cosas como la privatización y la "destrucción" del empleo público de "calidad". Pero en lo que más ha querido incidir ha sido en la paralización "escandalosa" de las políticas medioambientales.

Es en este agujero donde Tomás ha intentado encontrar el fomento de un transporte público, como medio sostenible frente al coche privado, o la creación de otras alternativas como la construcción de carriles bicis. No obstante, en esto último, tras rascar dice haber descubierto que "el bus ha experimentado un deterioro sistemático y solo se han construido 37 kilómetros de carriles bici en 6 años".