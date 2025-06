Vox pide eliminar las clases de árabe en los colegios de Zaragoza: "Es absolutamente peligroso"

"Este programa es absolutamente peligroso porque perpetúa el sentido de desarraigo del país en el que viven estas personas". Así ha defendido el portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, la moción presentada por su grupo en el pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento.

Una petición que solicitaba la suspensión inmediata de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en todos los centros educativos, y que ya había sido presentada por la coalición en otras comunidades autónomas y en las propias Cortes de Aragón. Al igual que en los demás intentos del partido, la moción ha sido rechazada por el resto de los grupos políticos de la capital de Aragón.

Asimismo, la propuesta apelaba al Gobierno de Azcón para que retire la financiación de estos programas y reorientar los recursos a la mejora de la calidad educativa en otras materias "fundamentales".

Apocalipsis Zombie

"No hay por donde pillar la sarta de ineptitudes que el señor Calvo ha alegado durante su turno de palabra", ha criticado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Dominguez. Y es que, tras escuchar las palabras del portavoz de Vox, Dominguez ha declarado que el grupo político vive "en una realidad paralela".

"Se inventan apocalipsis zombie y llevan a cabo discursos que rezuman odio por los cuatro costados", ha denunciado Dominguez, quien le ha preguntado a Calvo el motivo del rechazo a la cultura árabe, "pero no al acuerdo del Gobierno con el Vaticano de que dentro del horario lectivo se impartan 500 horas de religión católica y se elimine filosofía".

"Se trata de un convenio insólito y que no se produce en ningún otro país", ha alegado Calvo, en respuesta al concejal de Zec. Asimismo, ha reiterado que, bajo su punto de vista, este tipo de iniciativas "no defiende la cohesión social y provoca que los niños, ya nacidos en España, no se sientan parte del país".

"Supremacistas"

Unas declaraciones que espeluznantes para el concejal socialista Paco Galán, quien ha expresado que "el silencio debería cubrir esta intervención". "Les escuece que les llamemos racistas, aunque después de lo de hoy se añadiría también el término de supremacistas", le ha asegurado a Calvo, a quien le ha expuesto que su intervención "no es más que una oportunidad para demostrar que son violentos y xenófobos".

"No quiero entrar en el debate de si creo que nuestra cultura es mejor que otras", ha respondido contundente Calvo. "Es un convenio insólito en el mundo, absolutamente peligroso y va en contra de la cohesión cultural", ha concluido su intervención final.