Jorge, el guía de la Zaragoza más tenebrosa: "Un duende amenazó de muerte a todo un edificio y salió en el New York Times"

Los cuentos de hadas enseñan a los niños pequeños que los duendes son personajes pequeños, un poco gruñones, pero nada peligrosos. Aunque cuando creces descubres que siempre hay excepciones. Y es que, ni las brujas eran tan malas, ni los protagonistas entrañables tan buenos.

De hecho, la propia historia de capital de Aragón lo confirma: "El Duende de Zaragoza es el caso parasicológico mejor documentado y estudiado de Europa". Esta historia terrorífica la cuenta Jorge Blázquez, guía turístico de Rutas Misteriosas, quien todos los viernes ofrece una visita a todos los lugares más tenebrosos de la capital de Aragón.

"Esto ocurrió en 1934, hace ya bastante tiempo", explica. En 10 años, hará un siglo de uno de los casos paranormales de España que está a la altura de otros como las caras de Bélmez o similares.

La historia, tal y como la cuenta el guía turístico, comienza en un bloque de viviendas de una zona periférica ("por aquel entonces") de la ciudad. En el edificio, un día empezó a oírse una voz. "Salía de una voz de una chimenea de metal. Un hornillo de cocina de esa época. Y la voz empezaba a interactuar con todo el mundo que entraba en la cocina de esa casa", relata Jorge.

Los vecinos comenzaron a investigar piso a piso el bloque entero. "El caso llegó a la policía y, de hecho, el propio Gobierno llegó a investigar el caso", asegura, y añade que "hubo incluso psicólogos para investigar de dónde venía la voz".

El duende llegó a interactuar con todo el mundo, incluso con cada una de las Instituciones que se personó en el edificio. "La voz decía que no era de aquí, aunque no decía nada más", detalla.

Tras varias semanas manifestándose, "la familia se cansó del tema y se fue de la vivienda, pero como era una casa de alquiler entró a vivir otra familia", continúa Jorge. La voz siguió con ellos.

"Al final la voz amenazó de muerte a todo el bloque. Y ahí quedó la cosa", finaliza, no sin antes destacar que este caso paranormal "llegó hasta el New York Times". "Fue muy conocido, por lo que el Gobierno de Zaragoza intentó darle carpetazo porque da muy mala fama a la ciudad. Así que el caso quedó cerrado y no sabemos qué pasó realmente. Pero fue un caso bastante estudiado y que tuvo mucha presencia mediática en su momento", explica.