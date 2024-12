PP y Vox allanan el presupuesto de 2025 de Zaragoza tras pactar la rebaja de la plusvalía y cerrar las ordenanzas fiscales

Acordada la rebaja del impuesto de plusvalía, la gran línea roja de Vox, el Gobierno municipal ya tiene el camino despejado para acordar los presupuestos de 2025 con su aliado de los últimos años. Si no está ya todo hecho, se puede decir que al menos sí listo para que ambos grupos políticos se sienten a negociar.

No ha sido un camino fácil. El tira y afloja se ha dejado ver entre ambos partidos, no solo por cuestiones de la capital de Aragón, sino también por la tensión y los ultimátums de Vox ante el reparto de migrantes. Un hecho que si bien no ha afectado a los asuntos de la plaza del Pilar, ha mantenido a ambos con la mosca detrás de la oreja.

La rebeldía de Vox, apoyando a Zaragoza en Común en la subida del IPC en las basuras, tampoco animó la situación. Menos aún con la vendetta de la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, quien amenazó con no rebajar las plusvalías si continuaban por ese camino.

Los guiños

En todo caso, la relación parece pasar ahora por un momento más que bueno. Prueba de ello son los guiños que ha recibido Vox las últimas semanas como, por ejemplo, ampliar el horario del tranvía hasta la 1.30 durante los fines de semana de Navidad.

Poner al día todos los asuntos pendientes que quedaban de este año entre ambos también ha ayudado. Así, desde que se dieron por finalizadas las vacaciones de verano, han quedado atadas la operación asfalto en los polígonos de Malpica y Cogullada, los estudios de los carriles bici y los multiusos, así como las 193 nuevas plazas de aparcamiento o la culminación de las obras en la calle Isla Dragonera.

Comenzadas las conversaciones entre ambas coaliciones, queda todavía concretar las peticiones que tendrán cabida en las cuentas del año que viene, como las partidas para los polígonos industriales y medidas de simplificación administrativa. No obstante, desde Vox aseguran a EL ESPAÑOL que, una vez sentados en la mesa, todavía queda de lo que hablar.

Los imprescindibles de Vox

Señalan como imprescindibles el apoyo a la vida y a las familias, especialmente a los grupos vulnerables. En las conversaciones también dejarán clara su petición de ayudas para los autónomos, PYMES y micro PYMES, así como continuar con el desarrollo de los Polígonos Industriales.

También mencionan un deseo de que en las próximas partidas "se dé un apoyo a los barrios, incluidos los rurales". Sin olvidarse tampoco de otro punto "imprescindible" para este grupo político: el tema de la seguridad en la ciudad.

Todo ello será, aunque no una línea roja, si unos trazos "innegociables" a los que deberá hacer frente el PP, si quiere contar con el apoyo de su, hasta ahora, 'compinche' político. Cabe recordar en este punto, que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, necesitará sumar un voto más al de sus 15 concejales para aprobar los presupuestos de 2025.