Las lluvias descargan con fuerza en Zaragoza y provocan la caída de dos árboles de gran tamaño

Las lluvias han descargado con fuerza este miércoles en Zaragoza capital. Las intensas precipitaciones han provocado la caída de al menos dos árboles de gran tamaño, según confirman desde Bomberos, y han desbordado la red de alcantarillado, con enormes charcos en puntos como Fernando el Católico o el entorno del Auditorio Princesa Leonor.

El primer aviso ha llegado a las 21.31 desde Miralbueno, donde se ha tenido que acudir con una autoescala automática de 30 metros. La caída se ha registrado en un parque de la plaza de la Rosa. Aunque no ha habido que lamentar daños personales, y tras tres cuartos de hora, los efectivos han dejado balizado el entorno y seguirán actuando en las próximas horas.

El segundo, recibido a las 22.05, se ha centrado en la entrada de Nurel, a la altura del kilómetro 329 de la carretera de Barcelona, en el barrio de Santa Isabel. La caída del árbol dificultaba la entrada y salida de las instalaciones, lo que ha obligado a los bomberos a podar el ejemplar para dejar la zona "accesible". Allí han tenido que estar más de 50 minutos y la idea, al igual que en Miralbueno, es seguir trabajando este jueves.

Estas, en todo caso, no han sido las únicas llamadas que se han recibido en la centralita de Bomberos. En esta ocasión no ha sido necesario cortar parcialmente el tranvía. No obstante, han sido varias las personas que se han encontrado problemas con las canalizaciones al llegar a casa. "También ha habido alguna vivienda en la que ha entrado agua por un cerramiento", explicaban desde el Cuerpo.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación del aeropuerto ha recogido hasta las 21.00 unos 12,6 litros por metro cuadrado, mientras que la de Valdespartera ha superado los 7. Se espera, no obstante, que estas cifras vayan a más, ya que las lluvias siguen descargando con intensidad en la capital.

Este jueves, los avisos por lluvias darán paso a la alerta por fuerte viento. De acuerdo con la Aemet, en la ribera del Ebro podrían alcanzarse rachas de hasta 70 kilómetros por hora.