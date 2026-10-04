Confirmado por el Ayuntamiento: Teruel invierte más de 300.000 euros en renovar el firme de cinco calles

El Ayuntamiento de Teruel continúa con su planificación de actuaciones para mejorar las infraestructuras viarias de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local de mañana lunes 5 de octubre tiene previsto aprobar el expediente de contratación de las obras de refuerzo del firme de cinco calles de la capital, con un presupuesto total de 326.201,59 euros para la Administración y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las vías incluidas en este proyecto son la calle Pedro IV, avenida de América, calle Tirso de Molina, camino del Arquillo y calle Santa Ana.

Se trata de calles que ya cuentan con pavimentación, en su mayoría mediante mezcla bituminosa en caliente, pero cuyo firme ha sufrido un deterioro progresivo por el paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas y el tráfico rodado.

Esta situación ha provocado la aparición de grietas, pérdidas de pavimento y baches, así como una disminución de la capacidad portante del firme.

Por ello, el proyecto contempla actuaciones de mantenimiento y refuerzo de la pavimentación para frenar su deterioro.

En los puntos donde existen blandones, se procederá previamente a su saneamiento para garantizar una correcta base de asiento del nuevo firme.

La intervención se suma a la reciente aprobación del expediente de contratación para el asfaltado de la avenida de Aragón, con un presupuesto de 296.952,95 euros y un plazo de ejecución de cuatro semanas.

Esta actuación comprende el tramo entre la rotonda de la plaza de la Constitución y la avenida de Sagunto, con una superficie total de pavimentación de 11.245,30 metros cuadrados, incluida la plaza de la Constitución.

Un nuevo muro de contención

Otro de los asuntos previstos en el orden del día de la Junta de Gobierno Local será la aprobación del expediente de contratación de las obras de reposición del muro de contención de la calle Cuevas del Siete, con un presupuesto base de licitación de 119.873,33 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto contempla el saneamiento de la base de asiento del muro mediante hormigón de limpieza de 50 centímetros de espesor, que se colocará después de la excavación y compactación del fondo.

El nuevo muro tendrá una longitud total de 14 metros y estará construido con hormigón armado de 35 centímetros de espesor, con una altura variable del fuste que alcanzará un máximo de 3,40 metros.

La zapata tendrá también 35 centímetros de canto, con un talón de 1,95 metros de vuelo.

Otros acuerdos de la Junta de Gobierno

La sesión del lunes incluirá también otros asuntos relacionados con la gestión municipal, los servicios públicos y los centros socioculturales.

En materia deportiva, la Junta declarará la validez de la justificación de las subvenciones concedidas a las escuelas deportivas correspondientes al curso 2025-2026.

Asimismo, aprobará la prórroga del contrato adjudicado a la mercantil Atadi Empleo, SLU, para el servicio de mantenimiento del Parque Forestal de la Fuentecerrada y de las isletas del Polígono.

Por otra parte, se declarará desierta la contratación de la concesión del servicio de restaurante-bar en el Centro Sociocultural de San León, al no haberse conseguido adjudicar su gestión. El Ayuntamiento continúa trabajando para encontrar una empresa interesada en hacerse cargo de este establecimiento. Las empresas que deseen optar a su gestión pueden ponerse en contacto con el Consistorio turolense.

Precisamente en relación con este centro, la Junta de Gobierno aprobará la estructura de costes correspondiente a otros dos servicios: la concesión de podología y la concesión de peluquería en el Centro Sociocultural de San León. Estas aprobaciones forman parte de los trámites necesarios para avanzar en la contratación de ambos servicios, que ampliarán la oferta de atención a los usuarios de estas instalaciones municipales.