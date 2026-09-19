El suceso ocurrió en el barrio del Carmen de Teruel. Google Maps

Un guardia civil fuera de servicio prestó asistencia sanitaria al herido, que tuvo que ser trasladado hasta el hospital de Castellón. Más información: Muere un vecino de Fonz de 38 años al salirse de la carretera en Monzón (Huesca): era el único ocupante del vehículo.

Muere asfixiado por monóxido de carbono un hombre en Teruel: estaba de albañil en un bajo y hay otro herido grave

Un hombre ha muerto asfixiado por monóxido de carbono en Teruel mientras se encontraba haciendo trabajos de albañilería en una cochera del barrio del Carmen.

El suceso se produjo este viernes en torno a las 17.00.

A esa hora se recibió un aviso alertando de que "había alguien gritando" en un bajo de este barrio de la capital turolense.

Hasta allí se acercó un agente de la Guardia Civil fuera de servicio que resultó vital hasta que llegó la asistencia sanitaria.

Según cuentan desde el Cuerpo, cuando llegó había una persona ya fallecida sin constantes vitales, mientras que otra tenía el cuerpo aún caliente.

A esta última procedió a hacerle la RCP hasta que llegó la ambulancia, una atención que permitió salvar su vida.

Además del 061, al bajo acudió también la Policía Nacional.

Según han informado sus responsables, el herido tuvo que ser trasladado hasta el hospital de Castellón, donde se recupera con pronóstico grave.

El suceso movilizó también a la Inspección de Trabajo.

Aunque está en investigación, todo apunta a que se trataría de un accidente laboral.

Al parecer, ambos fueron encontrados en la cochera "con todo cerrado".

Allí tenían un grupo electrógeno. Su mala combustión habría provocado el fatal desenlace.