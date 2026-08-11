Muere un conductor de 59 años en un choque contra un camión en Cella (Teruel): la Guardia Civil investiga las causas

El coche y el camión, tras el accidente. Guardia Civil Teruel

Las carreteras de Aragón se han cobrado este martes una nueva víctima mortal.

A las 8.35 se ha producido un siniestro a la altura del kilómetro 3 de la TE-V-9011 que ha acabado con la vida de un hombre de 59 años natural del municipio turolense de Gea de Albarracín.

El suceso se ha producido en el término municipal de Cella y ha consistido en un choque frontal entre un camión caja y el turismo que conducía la víctima.

Según han explicado desde Guardia Civil, las pruebas de alcohol y drogas practicadas al conductor han dado negativo.

En estos momentos, los agentes están investigando las causas e instruyendo diligencias para el juzgado de Teruel.

Hasta este 9 de agosto, la Comunidad había registrado 32 fallecidos en 28 siniestros mortales este 2026.

Con este son ya 33 las personas que han perdido la vida en la carretera.

En Zaragoza son ya 16, tres más que hace un año, y en la provincia de Huesca, 10 frente a los 16 del último ejercicio.

En el caso de Teruel son 7, cuando hace un año eran 3 los fallecidos.