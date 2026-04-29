Teruel acogerá en mayo el congreso 'Teruel Mágico': Tres días de misterio, magia, divulgación y cultura

Teruel acogerá del 15 al 17 de mayo la segunda edición de 'Teruel Mágico'.

Se trata de una cita que reunirá a profesionales del periodismo vinculados a la ocultura, el misterio, la magia, la geopolítica y la ciencia.

Durante el fin de semana habrá conferencias, charlas, programas de radio en directo y música en vivo.

Se busca ofrecer una experiencia enriquecedora en la que los asistentes puedan descubrir nuevas perspectivas sobre temas que despiertan interés y debate.

El encuentro se enmarca en las actividades culturales paralelas que se están organizando en torno al eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 agosto, y que podrá verse especialmente en la provincia de Teruel.

Los detalles han sido explicados en rueda de prensa por Joaquín Juste, presidente de Diputación de Teruel; David Gutiérrez, director general de Caja Rural de Teruel; Miguel Blanco, coordinador del evento; Carlos Méndez, concejal de cultura del Ayuntamiento de Teruel y Ramón Royo, director gerente de Atadi.

El evento cuenta también con la colaboración de la Fundación Térvalis y los beneficios de las entradas, que tienen un coste de 10 euros, irán destinados al Banco de Alimentos y a Atadi.

Programación

Las actividades comenzarán el viernes 15 de mayo en el Teatro Marín a las 17.00 horas con la inauguración.

A continuación intervendrá Aldo Linares, miembro del Grupo Hepta de investigación de fenómenos paranormales y colaborador habitual del programa Cuarto Milenio.

Más tarde se emitirá en directo el programa de radio “Nueva Dimensión”. La jornada cerrará con el espectáculo de mentalismo “Extrasensorial”, a cargo de David Blanco.

Cartel del congreso 'Teruel Mágico'. Cedida.

El sábado 16 arrancará a las 11.00 horas con Marta Sanmamed y la conferencia “De tumba en tumba por Aragón”.

Después será el turno de Jesús Callejo, que hablará sobre eclipses y creencias populares.

Por la tarde participarán Sebastián Álvaro, periodista y narrador que creó y dirigió el programa “Al filo de lo imposible”; y el coronel Pedro Baños, exprofesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

Presentación del congreso 'Teruel Mágico'. Cedida.

También habrá una mesa redonda moderada por Miguel Blanco y la emisión en directo de “Espacio en blanco”. La jornada finalizará con la actuación musical del grupo 500 noches en la Plaza del Torico.

El domingo 17 comenzará con una videoconferencia de Javier Sierra, escritor y periodista español ganador del Premio Planeta.

A continuación intervendrá Antonio Pampliega, reportero especializado en la cobertura de conflictos internacionales, que relatará su experiencia en zonas de conflicto.

El cierre llegará con una sorprendente sesión de hipnosis en vivo de Jorge Astyaro.

Las entradas y biografías de los ponentes están disponibles en la página web de 'Teruel Mágico'. Con la entrada será posible el acceso a todas las sesiones de esta edición.