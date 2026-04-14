La ciudad de España que celebra 40 años siendo Patrimonio de la Humanidad: rodeada de arte del siglo XII

Representantes institucionales en la presentación del programa del 40 aniversario del mudéjar. Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado este martes un amplio programa de actividades para conmemorar el 40 aniversario de la declaración del mudéjar turolense como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La iniciativa, que se desarrollará a lo largo de unos 16 meses, busca no solo recordar este hito histórico, sino también impulsar la investigación, fomentar la participación ciudadana y garantizar la proyección futura de este legado artístico.

El acto de presentación ha reunido a representantes institucionales y entidades colaboradoras, quienes han coincidido en destacar la importancia de este aniversario tanto desde el punto de vista cultural como social.

La alcaldesa de Teruel ha subrayado que se trata de “un programa abierto”, que seguirá incorporando nuevas propuestas en los próximos meses, y que representa una oportunidad para reforzar la imagen de la ciudad como destino de turismo cultural.

La programación se articula en torno a cuatro grandes ejes: investigación y divulgación, participación ciudadana, creación de legado y celebración institucional.

Teruel. Shutterstock

En el ámbito académico, se impulsarán proyectos de I+D+i centrados en el mudéjar, así como encuentros especializados, entre ellos un congreso internacional sobre techumbres medievales pintadas y nuevas jornadas dedicadas a la conservación y restauración del patrimonio.

Además, se pondrán en marcha iniciativas innovadoras como la digitalización de monumentos emblemáticos mediante gemelos digitales de alta precisión, lo que permitirá avanzar en su estudio y difusión. Estas acciones buscan situar a Teruel como referente en la aplicación de nuevas tecnologías al patrimonio histórico.

La participación ciudadana será otro de los pilares del programa. Se han previsto actividades que acercarán el mudéjar al día a día de la población, como ciclos de música y arte medieval, concursos de fotografía, encuentros con la cerámica o propuestas gastronómicas, entre ellas rutas de tapas temáticas. También se organizarán conferencias, visitas culturales e itinerarios por la provincia para poner en valor la huella de las tres culturas.

El programa contempla igualmente la creación de un legado duradero para futuras generaciones. En este sentido, se desarrollarán documentales, publicaciones científicas y divulgativas, materiales educativos dirigidos a jóvenes y proyectos de musealización de elementos patrimoniales. Entre las iniciativas más destacadas figuran estudios sobre la aljama judía, exposiciones permanentes y herramientas destinadas a facilitar la comprensión del arte mudéjar.

La conmemoración culminará con un acto institucional de carácter autonómico que se celebrará en Teruel coincidiendo con la fecha del reconocimiento por la UNESCO y que reunirá a representantes de distintos territorios vinculados a este estilo arquitectónico.

La primera actividad del programa tendrá lugar este viernes en el Museo de Teruel. Bajo el título “Tres libros, tres creencias”, reunirá a especialistas que analizarán el origen y la influencia de los textos sagrados del judaísmo, el cristianismo y el islam, en una sesión que concluirá con un coloquio abierto al público.

Con este programa, Teruel aspira a reforzar su posición como uno de los principales referentes del arte mudéjar a nivel nacional e internacional, apostando por una conmemoración que combina memoria histórica, generación de conocimiento y participación social.