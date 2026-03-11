Caja Rural de Teruel premiará con hasta 150 euros por cada sobresaliente a los alumnos de Bachillerato y FP

Caja Rural de Teruel ha presentado esta mañana la tercera edición de la campaña 'Tus sobresalientes tienen premio con Caja Rural de Teruel', con la que la entidad abonará hasta 150 euros a los alumnos que cursen Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior.

De esta forma, los alumnos que cursen sus estudios en los centros de la provincia de Teruel y las poblaciones de Cariñena y La Almunia de Doña Godina, y obtengan estas calificaciones en las notas finales de curso, recibirán un ingreso de 50 euros por cada sobresaliente obtenido con un límite de tres por alumno.

Al acto, realizado esta mañana en la sede central de la entidad, han asistido Carlos García, director de Desarrollo de Negocio de Caja Rural de Teruel, y Sandra Martínez, componente del mismo departamento.

Sandra Martínez ha explicado que "la presentación de solicitudes será electrónica mediante el formulario que se habilitará entre el 22 de junio y el 31 de julio, en el que los solicitantes tendrán que subir el Certificado Académico Oficial del curso 2025/2026 en nuestra página web, donde también pueden consultarse las bases de la convocatoria".

Por su parte, Carlos García, ha destacado que "para Caja Rural de Teruel es un orgullo presentar un año más esta campaña porque premia la excelencia académica de los estudiantes de la provincia, y se suma a otras acciones educativas con las que colaboramos como la Cátedra Caja Rural de Teruel".

En esta misma línea, ha añadido: "todas estas acciones son posibles gracias al Fondo de Educación y Promoción de la entidad, con el que devolvemos una parte muy importante de los beneficios a colaborar con la sociedad mediante acciones como la que hoy hemos presentado".

Requisitos y presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 22 de junio, una vez entregadas las notas finales del curso, y terminará el 31 de julio, siendo este de forma digital mediante el formulario de la página web de la campaña, sin necesidad de acudir a su oficina para entregar documentación de forma física.

Para acceder a esta ayuda económica es necesario ser estudiante de Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior en el curso 2025/2026 en cualquier centro educativo de la provincia de Teruel o en los centros de las poblaciones de Cariñena y La Almunia de Doña Godina.

El ingreso se realizará en la cuenta de Caja Rural de Teruel del alumno. Las solicitudes serán atendidas por orden de entrada fijándose un importe máximo para la totalidad de solicitudes recibidas de 165.000 euros. Pueden solicitar el ingreso tanto clientes como nuevos clientes que cumplan las condiciones de las bases, que pueden consultarse en su página web