Susto para dos personas arrastradas por un torrente de agua en un pueblo de Teruel: salieron ilesas con sus perros

Los bomberos de la Diputación de Teruel han acudido al rescate de dos personas en la Laguna de Gallocanta, en el término municipal de Bello, que se han visto arrastradas por un torrente de agua.

En el interior se encontraban dos personas con dos perros. Tras recibir el aviso se han desplazado 4 bomberos. Mientras llegaban, han mantenido contacto vía teléfono con los ocupantes, indicando que se subieran al techo del vehículo tras entrar agua en el interior del coche.

A la llegada de los efectivos, tanto los ocupantes como los animales se encontraban ilesos en un camino cercano. Igualmente, los bomberos los han acompañado donde se encontraban servicios sanitarios para que fueran atendidos.

Los bomberos de la DPT han colaborado con Guardia Civil y 061 para facilitar el rescate, en un operativo que se ha prolongado durante dos horas y media.

Las lluvias caídas en los últimos días obligaron al Gobierno de Aragón a activar las alertas por inundaciones en parte de la Comunidad, ante el riesgo de crecidas, principalmente, en los ríos Aguasvivas, Queiles, Huecha, Huerva, Algás y Manubles.

Según el último parte de la CHE a última hora de este sábado, en líneas generales, los máximos de caudal de las crecidas de los afluentes del Ebro por la margen derecha se encuentran en los tramos bajos, y algunas de ellas ya han alcanzado el Ebro.