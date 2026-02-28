Ni el Alcázar de Segovia ni el Castillo de Olite: la fortaleza que es una joya del s.XIII y está construida sobre una roca

Cuando pensamos en castillos se nos suelen venir a la cabeza obras faraónicas, como puede ser el Alcázar de Segovia o el bello e imponente castillo de Olite (Navarra).

Sin embargo, en lo más profundo de Aragón no solo se esconden pequeños y encantadores pueblos, sino también un patrimonio con una belleza y una historia digna de una película hollywoodiense.

Ejemplo de ello es el Castillo de Peracense (en Teruel), una fortaleza medieval de piedra roja, construida sobre una enorme roca en el s.XIII que vigila atentamente la población de 80 vecinos de Peracense, a sus 1.365 metros de altura.

Historia

A pesar de que el castillo que conocemos hoy en día es fruto de su construcción en el s.XIII, hay constancia de que la zona ya estaba habitada en la Edad de Bronce. Así como de una posterior fortificación islámica de la que también se han encontrado restos.

Coronando la Sierra Menera, su función principal era vigilar la frontera entre el reino de Castilla y el de Aragón, por aquel entonces zona tensionada. Pasados los años, en el s.XIV, reforzaría su función militar defensiva debido a la Guerra de Dos Pedros (Pedro I de Castilla contra Pedro IV de Aragón).

Más adelante, cuando los reyes católicos unifican la corona de Castilla y la de Aragón su objetivo militar carece de sentido, pasando a depender de la Comunidad de Daroca y usándose incluso como cárcel.

Sus últimos 'coletazos' militares serán durante la Primera Guerra Carlista, siendo usado por el ejército liberal, el cual resistió a varios ataques carlistas en 1837 y 1839 cuando se llegó a tomar el pueblo de Peracense.

Finalmente, durante el s. XX llegará su decadencia, perdiendo todo su uso y quedando abandonado, siendo objeto de saqueos y utilizado como campo de abastecimiento para las reses de los pastores locales.

A día de hoy, gracias a labores de restauración que comenzaron en los 80' y 90', está considerado como Bien de Interés Cultural, pudiendo visitarse.

¿Cómo es el castillo?

El paso del tiempo no ha podido con el castillo, quien conserva actualmente casi todas sus estancias. La planta es irregular, adaptada a la roca, y ocupa una superficie de nada menos que 4.000 metros cuadrados, divididos en tres recintos amurallados:

Exterior : una gran explanada rodeada de una muralla muy gruesa con tres torreones, la cual servía de refugio a la población en tiempos de guerra.

: una gran explanada rodeada de una muralla muy gruesa con tres torreones, la cual servía de refugio a la población en tiempos de guerra. Medio : Antiguamente eran las estancias de la tropa, hoy es una zona reservada al museo y a actividades.

: Antiguamente eran las estancias de la tropa, hoy es una zona reservada al museo y a actividades. Interior: es la parte más alta y protegida. Cuenta con un torreón principal, patio de armas, capilla y dependencias del alcaide.

Hay quienes lo llaman la 'fortaleza invisible', debido a su color rojizo que se impregna sobre el de la roca en la que está construido. Otros, lo tienen como el 'castillo inexpugnable', gracias a relatos sobre señores enfrentados y rivalidades con otros castillos cercanos, que alimentan la imagen de Peracense como fortaleza "imposible de tomar".

Lo que está claro es que el Castillo de Peracense sigue atrayendo miles de miradas todos los años, una fortaleza que a lo largo de su historia ha pasado de ser castillo de frontera, cárcel y, más tarde, fortaleza artillera en las guerras carlistas.

Hoy, es un reclamo para más de 20.000 visitantes al año.