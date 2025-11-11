Un pueblo de Teruel vende parcelas para vivienda por 3.000 euros: "Queremos que la gente joven se quede"

A problemas, soluciones. Así de claro lo tienen desde Perales del Alfambra que se han encontrado como muchos municipios con el acuciante problema de falta de vivienda ante los nuevos vecinos que están acudiendo. Ante la demanda de vivienda que ya ha superado con creces la oferta, el Ayuntamiento de Perales ha dado con la solución con la puesta a la venta de tres parcelas por 3.000 euros.

La idea lleva cociéndose desde hace tiempo, ya que en el municipio tienen muy claro que "quieren volver a ser lo que eran". Empuje para ello han sido las dos empresas agroindustriales que están afincadas en el municipio: la granja de huevos camperos de Huevos Guillén y la quesería del grupo Oviaragón, que fabrica el famoso queso Granja de Perales. La primera genera una cuantía de hasta 70 trabajadores, mientras que la quesería entre 10 y 15.

La demanda de la gente joven ha obligado a actuar al Consistorio para que "la gente se quede". De esta forma, han reparcelado un solar municipal de 700 metros cuadrados y lo han dividido en parcelas de 160 metros cuadrados para construcción de vivienda. Por el momento, desde el Consistorio cuentan que van a vender un total de tres para ver cómo es la acogida de esta medida.

"Las ponemos a este bajo precio para facilitar el acceso a aquellos que de verdad quieren quedarse en Perales", explica Pedro Manuel Polo, alcalde de este municipio. Para acceder a ellas será a partir de un concurso público, "nada de subasta". Así, se puntuará hasta 100 y se generarán puntos por hijos, años empadronados, trabajo, renta familiar, y largo etcétera que se centra sobre todo en cuestiones sociales.

Desde el municipio lo tienen en mayoría atado ya que quieren que este nuevo impulso no sea fruto para la especulación, por lo que aquellos que se compren la parcela deberán vivir y estar empadronados en Perales un mínimo de 10 años, presentar un aval de 12.000 euros y está prohibido vender en ese plazo. "Ya se han interesado diez personas, muchas de ellas familias que ya han estado arraigadas en el pueblo mediante vivienda de alquiler social", detalla Polo.

Por el momento, el pliego ha sido aprobado y esperan que para enero esté publicado en el Boletín Oficial de Aragón y sacar a licitación el proyecto.

Su alcalde admite estar contento ante este nuevo devenir del municipio: "Me está sorprendido porque no solo son los propios jóvenes del municipio sino que vecinos de Teruel se han interesado en esta propuesta al no poder acceder a la vivienda en la ciudad", cuenta.

Laboratorio de éxito

De esta forma, Perales del Alfambra se ha alzado como el "laboratorio del éxito" de la repoblación de la España vaciada. El trabajo es arduo, pero poco a poco están creciendo y ya se encuentran en 311 habitantes cuando en 2015 estaban en 238, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Entre las acciones que están poniendo en marcha también pasa el alquiler social. Tienen en marcha varias viviendas de este tipo y acaban de terminar de reformar un apartamento destinado a lo mismo.

A estos se sumarán otras cuatro viviendas que nacerán de un antiguo edificio de planta baja que albergaba dos viviendas. Así, se transformará en el doble una vez que se rehabilite todo el interior.

Todas estas nuevas oportunidades son posibles además por la apuesta por mantener los servicios básicos en el municipio. Perales del Alfambra goza de una amplia calidad de servicios que van desde un supermercado impulsado por el Consistorio, farmacia, centro médico, piscina climatizada y un colegio.

Este último también va a someterse a cambio ya que se tiene previsto su ampliación, ya que se está comenzando a quedar pequeño. Tan solo en educación Primaria están todos los ciclos abiertos con 32 alumnos y la guardería está al completo de sus 10 plazas.

Por lo que Polo lo tiene claro que si se busca arraigar y luchar contra la despoblación "hay que intentar dar solución".