Teruel renueva sus parques infantiles: una inversión de 15.000 euros para más diversión y mayor seguridad

El Ayuntamiento de Teruel ha llevado a cabo una inversión de 15.000 euros destinada a la mejora de diversos parques infantiles de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y fomentar el divertimento de los más pequeños.

Las actuaciones han consistido en la renovación o reparación del caucho sobre el que se asientan los columpios, dependiendo del estado de cada área de juego.

En total se han acometido 12 actuaciones en otros tantos parques de la ciudad, concretamente en la urbanización Laguía, bajos los viaductos, en el parque junto al Archivo, en Botánicos, Los Fueros, calle Jaca, Beato Joaquín Royo, calle Luis Buñuel, junto al centro de salud del Ensanche, Polígono Sur y, por último, en la Glorieta.

“Este material es clave para amortiguar posibles caídas y garantizar un entorno seguro para los niños”, ha manifestado la concejal de Parques y Jardines, María Pilar Sánchez, que ha visitado esta mañana varios de los parques donde se han realizado las mejoras.

Sánchez ha subrayado “la importancia de mantener estos espacios en condiciones óptimas, no solo por cuestiones de seguridad, sino también para que los niños puedan disfrutar de ellos como lugar de juego y encuentro”.

Como parte del compromiso del consistorio con la accesibilidad y la inclusión, también se han incorporado nuevos elementos adaptados, entre ellos un coche todoterreno infantil en el parque de la Glorieta y un pequeño helicóptero en la plaza Mansuetos, diseñados para facilitar el juego entre niños con y sin diversidad funcional.

Estas intervenciones forman parte del plan municipal de mantenimiento y renovación de las zonas verdes y espacios públicos de Teruel. Sánchez asegura que tras estas actuaciones, las zonas de parques infantiles han quedado nuevas y confía en el buen uso que de ellas realicen los turolenses para que duren el mayor tiempo posible en buenas condiciones.