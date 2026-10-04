La alcaldesa solicita adaptar la plantilla al crecimiento de la ciudad tras la necesidad de incorporar 32 efectivos planteada por la propia comisaría.

Huesca reclama al Gobierno de España más efectivos de Policía Nacional y pide actualizar la plantilla de la comisaría

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha reclamado al Gobierno de España un refuerzo estable de la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad y la actualización del catálogo de puestos de la Comisaría Provincial.

La petición se produce después de que la propia comisaría planteara la necesidad de incorporar 32 efectivos para hacer frente al aumento de la carga de trabajo y a las necesidades operativas.

Orduna ha defendido que el crecimiento de Huesca hace necesario revisar los recursos policiales disponibles.

"Huesca es una ciudad segura y queremos que siga siéndolo. Para conseguirlo, las administraciones tenemos la responsabilidad de anticiparnos y adaptar nuestros recursos a una ciudad que está creciendo", ha señalado.

La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento ha adoptado distintas medidas para reforzar la Policía Local durante los últimos tres años. Entre ellas, ha citado la renovación de su Reglamento Orgánico, la creación de una Unidad Canina, la incorporación de nuevos medios y herramientas y el refuerzo de la formación. Además, este año se han convocado quince nuevas plazas de Policía Local.

Huesca ha aumentado su población y también su actividad económica, empresarial, residencial, cultural, deportiva y turística. Pero la plantilla estructural de la Policía Nacional no se ha adaptado a esta evolución. "No podemos tener unos recursos dimensionados para una ciudad de alrededor de 40.000 habitantes cuando Huesca se acerca a los 60.000", ha manifestado la alcaldesa.

La petición del Ayuntamiento coincide con la planteada por la propia Comisaría Provincial, que ha señalado la necesidad de sumar 32 agentes

La alcaldesa también ha mostrado su respaldo a los agentes de la Policía Nacional y ha desvinculado la reclamación de cualquier crítica a su trabajo. "Mi reconocimiento a los agentes de la Policía Nacional es absoluto. Esta reivindicación no va dirigida contra quienes trabajan cada día por nuestra seguridad. Al contrario: queremos que tengan los efectivos y los medios necesarios para hacerlo", ha señalado.

Por ello, Orduna ha pedido al Ejecutivo central que actualice el catálogo de puestos de la Comisaría Provincial e incremente de forma estable su plantilla. «No queremos refuerzos puntuales. Necesitamos una estructura permanente acorde con la población, el crecimiento y la actividad actual de nuestra ciudad», ha insistido.

La alcaldesa ha concluido reclamando que cada administración asuma su parte en el refuerzo de los recursos policiales. "El Ayuntamiento está reforzando la Policía Local. Ahora corresponde al Gobierno de España reforzar la Policía Nacional", ha terminado.