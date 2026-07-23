La unión de Astún y Candanchú abrirá a final de 2027 y mira a su ampliación: "Llegará a mover a 2.400 personas a la hora"

Las obras de la unión de Astún y Candanchú han dado este jueves un simbólico pistoletazo de salida con el objetivo de ponerla en marcha para la temporada 2027-2028. Con una inversión de 29 millones de euros, esta telecabina podrá mover a 600 personas cada hora, aunque, a largo plazo, quieren multiplicarlo por cuatro y alcanzar los 2.400 usuarios.

Los trabajos comenzaron en la pasada primavera, empezando a hormigonar las pilonas con vuelos de helicóptero, una labor que no podían realizar hasta que entró el verano por las restricciones para salvaguardar la protección del quebrantahuesos.

La acumulación de alegaciones al Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) provocó un atasco e impidió iniciar las obras hasta el pasado mes de abril.

Pese al retraso, desde la Mancomunidad del Valle del Aragón se aceleró el acopio de distintos materiales para salvar los casi 10 millones de euros de fondos europeos que tenía adjudicados. El resto, hasta los casi 30 millones, son aportaciones del Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca.

“Hoy es un día histórico. Es una infraestructura de la que hosteleros, comerciantes, empresarios, asociaciones, trabajadores y vecinos venían hablando desde hace años y hoy se convierte en realidad”, ha celebrado el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Desde el Gobierno de Aragón se espera que este proyecto refuerce el valle, atraiga más esquiadores y dinamice la economía de la zona.

“Los estudios dicen que invertir 29 millones de euros en unir Astún y Candanchú tendrá un impacto de 11 millones cada año en la zona. Este proyecto va a beneficiar no solo a las estaciones de esquí, sino a hoteles, restaurantes, pequeño comercio, transporte y, en su conjunto, al tejido económico de la comarca”, ha resaltado Azcón.

Asimismo, el presidente de la Mancomunidad del Valle del Aragón y alcalde de Castiello de Jaca, Álvaro Salesa, ha situado esta unión de estaciones como algo “mucho más que una infraestructura”.

“Es una apuesta por la unión del valle, una movilidad sostenible, la consolidación del turismo y la creación de nuevas oportunidades de desarrollo económico y social”, ha afirmado.