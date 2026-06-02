Primera piedra para la construcción de 18 nuevos pisos para trabajadores en Jaca: "Merecen una vivienda digna"

Acto de colocación de la primera piedra de 18 viviendas para trabajadores del turismo en Jaca Fabian Simón

Nuevo paso para poner en marcha las 18 viviendas públicas de alquiler asequible para trabajadores en Jaca. El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha presidido este martes el acto de colocación de la primera piedra.

La promoción, impulsada a través de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), se enmarca en el Programa Más Vivienda, Mejor Turismo del Plan Aragón Más Vivienda, está especialmente dirigida a trabajadores del sector turístico, como camareros, cocineros o monitores de esquí, con el objetivo de que las dificultades de acceso a un hogar no frenen el desarrollo laboral y económico de los municipios turísticos.

“El turismo es el motor económico de esta tierra, pero los motores no funcionan sin profesionales como ellos”, ha reconocido Octavio López, para quien “estos profesionales se merecen una vivienda digna y asequible en la que vivir y en la que descansar cuando no están en su puesto de trabajo”.

El consejero de Vivienda ha advertido de que “si un trabajador no tiene un hogar digno y que pueda pagar, las empresas no encontrarán manos para impulsar sus negocios y los municipios turísticos lo pagarán caro”.

Para evitar esta situación, dentro del plan global que desde el Gobierno de Aragón se ha puesto en marcha para solucionar el problema de la vivienda, encaja como anillo al dedo el Programa Más Vivienda, Mejor Turismo.

Las obras de las 18 viviendas de Jaca han sido adjudicadas a la empresa zaragozana ACYC, OBRAS Y SERVICIOS S.L.U. por un importe de 3.223.296,82 euros, con un plazo de ejecución de 16 meses se finalizarán en septiembre de 2027.

El nuevo edificio, que se levantará sobre una parcela de la calle Llano de la Victoria de Jaca, se distribuirá en seis niveles. Contará con una planta sótano destinada a garajes, trasteros e instalaciones; una planta baja que albergará el zaguán de acceso y cuatro viviendas; tres plantas intermedias con cuatro viviendas en cada una de ellas; y una planta bajo cubierta con dos viviendas más.

En total, la promoción ofrecerá diez viviendas de dos dormitorios y ocho de tres dormitorios, todas ellas equipadas con sus respectivos trasteros y garajes.

Soluciones residenciales para el motor turístico

El programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’, integrado en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, cuenta con un presupuesto global de más de 80 millones de euros para promover soluciones residenciales en los 43 municipios más turísticos de la comunidad.

En total, se prevé la construcción de 488 viviendas repartidas de forma estratégica: 17 municipios en la provincia de Huesca, 18 en Teruel y ocho en Zaragoza.

El espíritu de esta iniciativa es facilitar vivienda asequible que permita a los trabajadores residir en ellas a un precio asumible para aprovechar las oportunidades laborales que brinda el sector turístico, permitiendo a un tiempo la captación de mano de obra por parte de las empresas, evitando que la falta de alojamiento sea un impedimento en enclaves donde el turismo es el principal motor económico.

Durante su intervención en el acto de hoy, Octavio López ha enumerado las viviendas del programa que ya están en marcha: “Con las de Jaca, el Gobierno de Aragón suma ya 101 viviendas de este programa en fase de obras distribuidas por todo el territorio: 9 en Broto, 15 en Boltaña, 22 en Aínsa, 23 en Villanúa, 6 en Beceite, 4 en Gúdar y 4 en Fayón”.

Las primeras viviendas en entregarse serán las de Villanúa (julio de 2026) y Broto (septiembre de 2026). En octubre finalizarán las de Fayón, mientras que las promociones de Beceite, Boltaña, Aínsa y Gúdar estarán concluidas a finales de este mismo año.