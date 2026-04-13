Las pinturas murales de Sijena deberán volver al Monasterio en poco más de un año: "Es una gran satisfacción y alegría"

Ya hay decisión judicial sobre el regreso de las pinturas murales de Sijena. Este arte deberá volver al Monasterio oscense en 56 semanas a contar desde este lunes, después de décadas expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Así lo ha dictado la jueza de Huesca que lleva el caso, que ha tardado varios meses en decidir sobre el cronograma que promueva el regreso de las pinturas al Monasterio de Sijena.

Desde el Gobierno de Aragón se planteó, ya en el mes de julio, un calendario de 7 meses para que volvieran las piezas, mientras que el MNAC lo alargaba a 15 meses.

Finalmente, la jueza ha optado por una solución de 56 semanas, es decir, poco más de un año a contar desde este lunes, para que las pinturas regresen al Monasterio de Sijena.

La jueza, según han reconocido desde el Gobierno de Aragón, permite el plazo más amplio posible, cercano al planteado por el MNAC, dado que la responsabilidad de trasladar las piezas es de las instituciones catalanas, restando parte de los trabajos ya llevados a cabo por el Ejecutivo aragonés.

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