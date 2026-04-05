El Grupo Aramon cierra la mejor temporada de su historia: 400 millones de impacto económico en el territorio

El Grupo Aramón cierra la temporada de invierno 2025-2026 con un balance muy positivo, alcanzando los 128 días de actividad y superando los 1.248.000 días de esquí.

Un modelo que ha permitido duplicar el impacto económico en el territorio en los últimos 15 años, hasta situarse en los 400 millones de euros. Estos datos auguran la mayor facturación de la historia del grupo.

Una temporada que confirma la madurez de un modelo diversificado, capaz de atraer a públicos diversos ofreciendo una propuesta integral donde conviven deporte, ocio, gastronomía, música y eventos, posicionando así a las estaciones como destinos de referencia durante todo el invierno.

Una temporada marcada por la nieve

La temporada arrancó de forma escalonada en las distintas estaciones del Grupo: Formigal el 29 de noviembre, Panticosa el 5 de diciembre, Cerler y Valdelinares el 6 de diciembre y Javalambre el 26 de diciembre, prolongándose esta última hasta el 22 de marzo y hasta el 5 de abril en el resto de las estaciones.

Durante las primeras semanas, los sistemas de innivación desempeñaron un papel clave, especialmente hasta el período de Reyes, permitiendo garantizar la continuidad de la actividad y ofrecer unas condiciones óptimas en pistas.

Pistas de esquí de Javalambre. Grupo Aramon

Esta capacidad ha sido posible gracias a la mayor inversión en innivación de la historia del Grupo, con más de 40 millones de euros destinados a la modernización y ampliación de sus sistemas.

Gracias al apoyo del Gobierno de Aragón, el Plan Pirineos y los fondos FITE, se han podido instalar más de 1.000 nuevos cañones de nieve, poner en marcha cuatro sistemas Snowfactory y construir tres balsas de almacenamiento hídrico.

A partir del mes de enero, las nevadas tomaron protagonismo, con más de 45 jornadas de nieve registradas a lo largo de la temporada y espesores acumulados que han alcanzado los 5 metros.

En este contexto, el trabajo de los equipos de montaña ha sido clave, con la activación de los distintos planes de intervención para el desencadenamiento de aludes (PIDAS), que han permitido gestionar episodios de nevadas intensas. En este sentido, más de 1.600 detonaciones de sistemas de prevención de avalanchas se han realizado en las estaciones.

Cabe destacar que, a pesar de que muchos de estos episodios de nevadas han tenido lugar en fines de semana, la temporada ha alcanzado más de 1.248.000 días de esquí, evidenciando una muy buena respuesta por parte de los esquiadores y la solidez operativa del grupo.

Sostenibilidad, eficiencia e innovación

El desarrollo del sistema de innivación se basa en criterios de eficiencia hídrica y energética, permitiendo optimizar el uso de los recursos naturales y reducir el impacto ambiental.

En este sentido, la modernización de las instalaciones, junto con la implementación de sistemas IoT para la optimización operativa, ha permitido reducir el consumo energético en un 31% y, por consiguiente, las emisiones de CO₂, utilizando además energía 100% renovable.

Infografia Aramon. Temporada 25-26 Grupo Aramon

A ello se suman medidas como el autoconsumo solar, el uso de biocombustibles y acciones de economía circular, incluyendo reducción de plásticos, reciclaje y conservación del entorno.

Otro de los grandes pilares de la temporada ha sido el calendario de eventos, con cerca de 300 eventos celebrados que consolidan a las estaciones como un referente tanto en competición deportiva como en entretenimiento.

I Love Marchica. Grupo Aramon

En el ámbito deportivo, se han programado cerca de medio centenar de eventos que se traducen en alrededor de 100 días de competición, destacando pruebas FIS internacionales, Campeonatos de España, eventos inclusivos y competiciones infantiles.

La música y el entretenimiento han vuelto a ser un elemento diferencial dentro de este modelo, con cerca de 200 eventos musicales que han dado forma a Marchica Experience, con 10 escenarios repartidos en las distintas estaciones del grupo.

Una propuesta que trasciende el concepto tradicional de après-ski para convertirse en una experiencia completa de destino.