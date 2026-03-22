Fin de semana intenso en el Pirineo aragonés: doce rescates por caídas, fatiga y falta de material adecuado

Un rescate de montaña este fin de semana en el Pirineo oscense.

Entre el 20 y el 22 de marzo, la Guardia Civil de Huesca ha llevado a cabo un total de doce intervenciones de rescate en distintos puntos de la provincia.

Ha sido un fin de semana marcado por el buen tiempo lo que siempre conlleva una elevada actividad en la montaña.

El viernes 20 comenzó con dos rescates casi simultáneos. En Peña Telera (Biescas), un montañero de 35 años, vecino de Pamplona, tuvo que ser evacuado por una lumbalgia.

Apenas media hora después, otro varón de la misma edad y también de Pamplona era rescatado en el Collado de Vallibierna (Benasque) tras sufrir una caída con posible luxación de hombro.

La jornada más intensa fue la del sábado 21, con siete intervenciones. Entre ellas, la de dos senderistas valencianos, de 40 y 34 años, que quedaron bloqueados en una zona helada de Cerler sin el material adecuado.

También la de una mujer de 65 años, vecina de Huesca, evacuada en Fanlo con helicóptero tras fracturarse el tobillo.

Un rescate de montaña este fin de semana en el Pirineo oscense.

Uno de los rescates más complejos tuvo lugar en Riglos. Tres escaladores murcianos, de 20, 35 y 44 años, sufrieron un grave accidente cuando uno de ellos se fracturó tibia y peroné tras un fuerte impacto contra la pared.

El operativo obligó a los especialistas a continuar la escalada junto a los compañeros hasta completar la vía y descender posteriormente a pie, finalizando la intervención a las tres de la madrugada.

Especialmente llamativo fue también el rescate en el barranco de Lenases (Loporzano). Dos barranquistas zaragozanos, de 40 y 45 años, quedaron en una situación comprometida tras una luxación de rodilla y síntomas de hipotermia. Los agentes del GREIM pasaron la noche con ellos en la montaña, hasta que a primera hora pudieron ser evacuados en helicóptero.

La fatiga y el agotamiento fueron otras de las causas repetidas. En la zona de Benasque, varios montañeros y esquiadores, procedentes de Castellón, Teruel o Barcelona, con edades entre los 24 y los 64 años, tuvieron que ser auxiliados al no poder continuar la actividad.

El domingo 22 cerró el balance con tres nuevas intervenciones. Una senderista de 60 años, vecina de Vitoria, fue evacuada en Boltaña con una fractura de muñeca. Además, dos esquiadores de montaña sufrieron caídas en el Pico Aspe y en las inmediaciones del Aneto, lo que obligó a movilizar nuevamente a los equipos de rescate.