La vivienda en el Pirineo se convierte en un lujo: "Hay apartamentos a 7.000 euros/metro cuadrado"

En el corazón del Pirineo oscense, donde antes solo resonaban las campanas de los valles y el crujir de la nieve bajo los esquís, hoy se levantan urbanizaciones con nombres en inglés y precios que superan el millón de euros.

El lujo ha encontrado su refugio entre las cumbres de Huesca, impulsando una transformación silenciosa que redefine el paisaje y el modo de vida en pueblos que, hasta hace poco, sobrevivían al margen del turismo masivo.

Y es que cada vez es más fácil encontrar anuncios de vivienda en el Pirineo a precios totalmente inaccesibles para el público general, si ya de por sí es misión imposible poder comprarse un piso en determinadas zonas turísticas.

Actualmente, en Idealista se encuentran una veintena de inmuebles en distintos puntos de la provincia de Huesca por más de 1 millón de euros.

“Hasta hace unos años, encontrar viviendas por más de 1,5 millones no era lo normal, y ya empieza a ser lo habitual. Y no son grandes casas, con parcelas que se han vendido por 900.000 euros. No hay más suelo”, explica Álvaro García, de la inmobiliaria Canal Roya.

Además, en la mayoría de los casos no se trata de vivienda nueva, sino de inmuebles de segunda mano que van pasando de manos en manos y que hay que incluir una profunda reforma.

El público mayoritario de este tipo de viviendas es de clase media-alta y, según este responsable inmobiliario, en el 70% de los casos es público de Madrid, ya que los compradores extranjeros no se estarían interesando por Aragón.

“Ni hay comprador ni público extranjero, es muy residual. Es un error por parte del planteamiento de la estación de esquí. No están saliendo para atraer al público francés o inglés. El 99% es público nacional y eso es un fallo. Deberíamos saber vender Formigal al resto de Europa, y no se está haciendo”, incide Álvaro García.

Y las perspectivas no son, ni mucho menos, halagüeñas para el público mayoritario, ya que incluso los inmuebles más pequeños alcanzan unas cifras prohibitivas.

“Tenemos a la venta un apartamentín de 30 metros cuadrados, por 210.000 euros, a 7.000 euros/metro cuadrado. Las últimas operaciones las hemos cerrado a 6.000 euros/metro. Realmente, todo es lujo. Hay mucha demanda y lo poquito que se pone a la venta está disparado. Los propietarios ponen precios escandalosamente caros sabiendo que se va a vender, y se vende”, añaden desde la inmobiliaria Canal Roya, de Sallent de Gállego.