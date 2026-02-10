Un alud en Panticosa (Huesca) encierra en el Balneario a un grupo de escolares: la vía podría estar cortada hasta el jueves

Un nuevo alud ha tenido lugar este martes en el Pirineo aragonés, en concreto, en la carretera A-2606 de acceso al Balneario de Panticosa (Huesca). Este no ha provocado afecciones a personas ni a vehículos, pero ha obligado a encerrar a un grupo de escolares en el Balneario.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón ha informado de que a primera hora de este martes, sobre las 7.00 se ha producido una avalancha en la carretera de acceso al Balneario de Panticosa, cuyo corte estaba previsto a las 10.00, precisamente por riesgo de aludes, lo que ha obligado a adelantar el corte de la vía.

El alud ha sido consecuencia de la existencia de una gran cantidad de nieve en la ladera, cuyo deslizamiento sobre la calzada se ha visto favorecido por la lluvia de las últimas horas. Por suerte, no ha habido que lamentar ningún daño a personas ni a vehículos.

No obstante, la Dirección del Balneario de Panticosa ha comunicado a los clientes instalados en su recinto, entre ellos un grupo de escolares que está pasando unos días de vacaciones con motivo de la Semana Blanca, que tendrán que permanecer en el Balneario hasta que se pueda limpiar la carretera. La previsión es que esto no será posible antes del jueves debido a la inestabilidad del manto nivoso.

Por otro lado, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras ha señalado que la carretera A-2218 permanecerá cortada entre los municipios de Baldellou y Camporrells durante los próximos días por riesgo de nuevos desprendimientos de material tras haberse comprobado inestabilidad en la ladera, lo que obligará al aseguramiento de la misma antes de la reapertura de la vía.