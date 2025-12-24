Rescatan a dos cachorros tras ser arrojados vivos en una bolsa a un contenedor subterráneo de Huesca

Uno de los perros rescatados, en la clínica veterinaria. E. E.

Dos cachorros han tenido que ser rescatados de un contenedor en el Coso Alto de Huesca, cerca de Correos. El suceso ocurrió el pasado domingo, día 21. Los animales se encontraban dentro de una bolsa y envueltos en un jersey. Además, en las últimas horas también se ha rescatado a un gato en una situación similar.

Desde la Asociación Adopciones Patitas de Huesca aseguran que los animales ya están a salvo tras llevarlos al veterinario. Asimismo, garantizan que "se encuentran bien", recuperándose en una casa de acogida de Barbastro donde estarán hasta que puedan comer solos.

Así, desde la asociación explican que una vez tuvieron el informe del estado de los animales, presentaron la denuncia de los hechos ante la Policía Nacional.

Pero este no es el único caso de abandono. Un cachorro de menos de diez días de vida fue arrojado a un contenedor de basura subterráneo en la calle de Moya, también en Huesca.

Así lo denunció la coordinadora provincial del Partido Animalista Pacma en la capital altoaragonesa, Rocío Castillo, ante la Policía Nacional el pasado 22 de diciembre, tras unos hechos ocurridos el día 15 del mismo mes.

Según explican desde Pacma, el animal fue encontrado dentro de una bolsa y envuelto en un jersey, es decir, del mismo modo que los otros animales.

El cachorro se encuentra actualmente recuperándose bajo supervisión veterinaria y ha sido acogido por la asociación Salvando Huellas Huesca.

Además, la coordinadora señala que se está a la espera de confirmar si alguna cámara de seguridad de la zona pudo haber captado imágenes que permitan identificar a la persona responsable del abandono, por lo que solicitan la máxima colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.

Desde Pacma advierten de la gravedad de estos hechos, que podrían evidenciar una reiteración de abandonos por parte de las mismas personas. Así, enfatizan en la necesidad de investigar para identificar al responsable, así como de reforzar las políticas de prevención del abandono y de protección efectiva de

los animales.

Búsqueda de animales

Desde la Asociación Adopciones Patitas Huesca piden a la ciudadanía de Huesca la colaboración para encontrar a una perra blanca, negra y embarazada que hayan visto pasar estas últimas semanas por el centro de la ciudad.

Así, alguien encuentra a cualquier perra con estas características puede avisar a la Policía local o a su número personal: 652 3371 28.

Además, la clínica en la que atienden a estos animales es la Clínica Veterinaria Anielle en Huesca.

También adjuntan sus datos para que cualquier persona pueda ofrecer sus donativos y ayudar a estos animales:

- Cuenta IberCaja:

ES75 2085 2066 6303 3054 0192

- Paypal:

asociacionadopcionespatitas@gmail.com

- Bizum de ONG: 06385

- Bizum sin ONG: 652337128

- A través de la web: https://www.teaming.net/adopcionespatitasconrefugio