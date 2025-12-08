Un menor de edad resulta herido en Panticosa (Huesca) tras caer por una pendiente al río mientras iba en trineo

Durante el puente de diciembre, el Pirineo aragonés ha sido uno de los destinos aragoneses con más afluencia de visitantes y también el número de rescates que ha tenido que realizar la Guardia Civil de Huesca se ha visto incrementado hasta un total de 6 operaciones.

La mayoría de ellos han sido leves, principalmente con varias lesiones de esguince de tobillo o de rodilla.

No obstante, uno de los rescates más destacados durante estos tres días festivos ha sido el de un menor, vecino de Zaragoza, que el sábado 6 de diciembre sufrió lesiones leves en la cadera y una contusión en la cabeza tras caer por una pendiente al lecho del río Bolatica (Panticosa) mientras descendía en un trineo de nieve.

El aviso se recibió a las 14.50 y entonces se activó Greim de Panticosa que se acercó al lugar y tras localizar al menor herido y ser diagnosticado por el médico de la ambulancia, fue trasladado hasta su vehículo particular.

El domingo 7 de diciembre se recibieron otros tres avisos. El primero de ellos, a las 11.40, por un esquiador de montaña que se había lesionado con un esguince de rodilla mientras realizaba la actividad en la ladera del Barranco de Cartillones (Aragüés del Puerto). Se activó Greim de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 y fue evacuado y trasladado en la aeronave, hasta la helisuperficie de Jaca, donde fue transferido a una ambulancia para su traslado al Hospital. Se trata de un varón de 27 años de Zaragoza.

A las 13.30, se comunicó que un ciclista de montaña se había caído en Laspuña (Huesca) sufriendo policontusiones. La mujer de 32 años fue trasladada en aeronave hasta el hospital de Huesca. El tercero fue a las 17.00, a causa de un esquiador que se había caído en el descenso sufriendo un esguince de rodilla en Ansó. El varón de 58 años, junto a una mujer, fueron evacuados y el herido fue transferido en ambulancia al hospital de Jaca.

Durante este lunes 8 de diciembre, han tenido lugar otros dos rescates por parte del Greim. El primero, a las 10.40, comunicaba una senderista de 50 años había sufrido un esguince de tobillo en el Refugio de Góriz. Esta se encontraba con dos varones de 20 y 11 años, y fueron trasladados en aeronave hasta su vehículo particular.

Rescate Góriz. Guardia Civil de Huesca

Por último, a las 12.20 se avisaba de que otra esquiadora había sufrido un esguince por una caída en Sallent de Gállego. La mujer de 60 años fue evacuada y trasladada en la aeronave, hasta el parking de Anayet en la estación de esquí de Formigal.