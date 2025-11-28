Los 200 vecinos desalojados en Huesca, en vilo por sus casas: "No sabemos si hay que tirar o no edificios, si 1 o los 4"

Casi 200 vecinos tuvieron que ser desalojados de sus casas este jueves en Huesca debido al “riesgo de colapso” de los bloques de viviendas en los que residían. En total, los afectados fueron cuatro edificios y 77 pisos de la plaza Santa Clara.

Este viernes, durante la visita a las 112 viviendas de alquiler asequible en Zaragoza, el consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha querido solidarizarse con las personas desalojadas y ha repasado el estado de esta situación.

Octavio López ha destacado que el Gobierno de Aragón está muy pendiente y en constante contacto con el Ayuntamiento de Huesca para dar solución al grave problema. En concreto, ha señalado que están esperando los informes técnicos para saber si es un edificio o son los cuatro los que se tienen que desalojar definitivamente. “Todavía no sabemos si hay que tirar o no edificios, si es 1 o son 4”, ha confesado.

De esta forma, se están planteando opciones para las personas que se puedan quedar sin vivienda. “Estamos intentando recabar qué soluciones habitacionales podríamos dar a esa gente de manera inminente, de manera provisional, antes de dar una solución más definitiva”, ha determinado el consejero.

En este sentido, ha puesto en valor la importancia del mantenimiento y rehabilitación de edificios: “Demuestra que tenemos que intentar tener actualizadas las edificaciones, estar encima de la rehabilitación pública y ayudar a la gente, sobre todo en aquellos edificios de mayor antigüedad en los que suelen coincidir gente que tiene también mayores necesidades”.

En este caso, los edificios datan de los años 1964 y 1965 y el problema radica en la pérdida de estabilidad de los pilares que sustentan la estructura, por un proceso de carbonatación de la armadura del hormigón. Los técnicos determinaron que la mayoría de los pilares de la planta baja están afectados.

El Ayuntamiento de Huesca ha comunicado que los vecinos pueden pasar a recoger sus enseres durante el fin de semana, 29 y 30 de noviembre.