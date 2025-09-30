Aragón estalla por el "doble lenguaje" del Gobierno con Sijena: "Dicen una cosa y luego se ponen del lado de Cataluña"

“No se puede declarar por la mañana que hay que cumplirla y por la tarde obstaculizar su cumplimiento”. Con estas palabras, el director general de Cultura de Aragón, Pedro Olloqui, ha denunciado el “doble lenguaje” del Gobierno de España con las pinturas de Sijena, reivindicando que los aragoneses son los “legítimos propietarios” de las obras.

El mensaje llega después de conocer las palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien habló de la “extraordinaria” labor de los técnicos catalanes con la protección de las obras, apuntando que sus técnicos están implicados y trabajando junto a los de la Generalitat para la "conservación" y la "protección" de las pinturas. Antes, la ministra aragonesa Pilar Alegría había remarcado que la sentencia debía cumplirse y las pinturas tenían que volver a Sijena.

Unos trabajos que, según Olloqui, no han sido informados ni notificados al Gobierno aragonés, que, como legítimo propietario, debe autorizar los movimientos que se realizan con las obras. “¿Cómo es posible que el propietario legítimo quede al margen por administraciones que se rebelan al cumplimiento de la justicia?”, ha subrayado el director general de Cultura.

Por ello, el Gobierno de Aragón va a poner esta situación en conocimiento de los tribunales, “alarmados” por cualquier movimiento que se produzca con las pinturas. “No se está respetando el derecho de propiedad de los aragoneses. Con independencia de dónde estén situadas y ubicadas el conjunto mural de Sijena, el propietario es Aragón, y cualquier intervención debe ser informada y autorizada”, ha insistido Olloqui.

A su juicio, la Generalitat “solo tiene una salida”, que es dejar de “obstaculizar” el cumplimiento de la sentencia y favorecer el traslado de las pinturas a Sijena. “Una minoría de la sociedad catalana no puede condicionar los ejercicios de los derechos culturales de los aragoneses. Vamos a exigirlo con total contundencia”, ha añadido.

Tal es el punto del enfado en el seno del Gobierno aragonés que el director general de Cultura habla de un “antiaragonesismo” para bloquear el cumplimiento de la sentencia. “La única posibilidad en el marco de la Constitución es el traslado inmediato de las pinturas murales al Monasterio. Eso debe ser en colaboración o cooperación con el Gobierno de Aragón, pero por un lado se declara una cosa y por la otra se informa de trabajos en conjunto con las instituciones catalanas”, ha afirmado Olloqui.

Por otro lado, desde el Gobierno de Aragón esperan una decisión “inminente” de la jueza respecto al cronograma para el traslado de las pinturas. Desde el Pignatelli sostienen que se puede realizar en siete meses, mientras que la Generalitat lo aplaza a año y medio. La resolución se espera en “días”.

Pese a todo, el director general sigue esperando que, finalmente, no sea necesario utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como en 2017. “No quiero ni pensarlo. No lo creo. Sí creo que, para que sea posible que este país progrese política y ciudadanamente, debemos dar una lección de democracia”, ha aseverado.