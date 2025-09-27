Decenas de personas protestan frente al MNAC para exigir la vuelta de las pinturas de Sijena a Aragón: "Basta de dilaciones"

Un centenar de personas ha acudido este sábado a la llamada de la plataforma ‘Sijena sí’ para exigir frente al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) la vuelta de las pinturas murales de Sijena a Aragón en cumplimiento de la última sentencia del Tribunal Supremo.

El llamamiento ha contado con el apoyo y la participación, entre otros, del Movimiento Ciudadano Teruel Existe y del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe.

El fallo del Supremo ratifica todas las sentencias de las instancias judiciales previas por las que ha pasado Aragón en su reclamación y que han dado siempre la razón a la petición aragonesa para la devolución de las pinturas.

Pero, pese a la sentencia del Supremo, que pone fin a la vía jurídica y ante la que no cabe reclamar, el MNAC se niega a permitir el traslado de las pinturas murales al lugar del que fueron extraídas: la sala capitular del Monasterio de Sijena, motivo por el que se ha celebrado esta concentración que ha venido a pedir, delante del propio museo que se dejen de dilaciones y cumplan con lo que ordena la Justicia.

Los asistentes han intentado hacer entrega del manifiesto a la dirección del centro museístico, pero, según cuentan, no ha querido recogerlo.

Juan Yzuel, portavoz de la Plataforma Sijena Sí, ha afirmado que “los aquí presentes, en nombre de muchas entidades ciudadanas, culturales, políticas y administrativas, exigen al MNAC que devuelva a los pueblos lo que les pertenece y, en el caso de Sijena, lo haga con plena colaboración técnica de Aragón hasta alcanzar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo y el fin de un litigio que nunca debió existir”.

Durante la lectura del documento, Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe, ha señalado que existen instituciones culturales, como el MNAC, que están contribuyendo a una creciente crispación social al obviar el rigor científico y el contexto histórico de las obras de arte.

“En muchas ocasiones, se margina a los pequeños pueblos como sedes culturales, despojándolos de su patrimonio para concentrarlo en grandes museos que ignoran el valor del territorio original al que pertenecen estas obras”, ha afirmado.

Guitarte ha denunciado que este tipo de actitudes alimentan un enfrentamiento artificial entre comunidades que históricamente han estado unidas, como es el caso de Aragón y Cataluña. Además, ha recordado que “las pinturas románicas son la ‘piel’ de los edificios románicos y su valor se debería apreciar en el conjunto del edificio para el que fueron concebidas”, en referencia a su vínculo inseparable con la sala capitular del Monasterio de Sijena.

Por su parte, Manuel Gimeno, en representación del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, ha denunciado que “el MNAC, en vez de cooperar para una devolución amistosa, a sabiendas de que solo tiene las pinturas en depósito, ha impedido durante años la labor de técnicos independientes que querían estudiar el estado de las pinturas, ha prohibido el acceso a la documentación que alberga sobre ellas y ha puesto de forma continuada hasta ahora todas las trabas técnicas y jurídicas posibles a fin de evitar su reintegración al monasterio”.

A la convocatoria también ha asistido Alfonso Salillas, anterior alcalde de Villanueva de Sijena, quien ha recordado que el traslado de las pinturas murales de la sala capitular a Barcelona se produjo tras el incendio que sufrió el monasterio en 1936, durante la Guerra Civil. “Se arrancaron con la intención de preservarlas y quedaron en depósito con el compromiso de devolverlas una vez que el monasterio estuviera rehabilitado”, ha señalado.

Sin embargo, como ha denunciado, ese compromiso nunca se cumplió. Las pinturas permanecieron años enrolladas en el taller de Josep Gudiol, funcionario de la Generalitat que dirigió su extracción, y más tarde fueron instaladas en el MNAC, donde siguen expuestas, en lugar de ser trasladadas al Museo de Huesca como paso previo a su retorno definitivo a Sijena.