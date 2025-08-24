'Boom' inmobiliario en uno de los pueblos más turísticos de Aragón: construirá 200 nuevas viviendas en dos años

Panticosa afronta un momento de máxima expansión. A vistas de que en 2026 se estrene el tobogán como nueva atracción turística del municipio pirenaico, el municipio comienza a hacer planes para poder acoger a trabajadores y turistas.

El Plan Pirineos del Gobierno de Aragón ya dio a conocer que en Panticosa estaban previstas construir 16 viviendas de acceso social. Sin embargo, esto es una piedra más en el camino por expandirse ya que el propio Ayuntamiento tiene previsto construir otras 20 más.

Según ha explicado su edil, José María Úriz, ya se encuentra en marcha una primera fase de diez viviendas que están previstas para este 2025. Estas se situarán en el antiguo Sanatorio, cedido por la Diputación Provincial de Huesca, para la rehabilitación del mismo en viviendas de alquiler social.

La segunda fase ya será en 2026 cuando salga a licitación. Por lo que se espera desde el municipio que sea a finales del año próximo cuando se cuente con la totalidad de ellas listas para entrar a vivir.

Estas nuevas construcciones buscan minimizar el problema de la vivienda que padece el Pirineo aragonés de cara a generar nueva población en el municipio pirenaico: "Los empresarios están interesados al final", ratifica Úriz. Y es que principalmente con el gran interés turístico de la zona los empleos crecen, pero se encuentran con el hándicap de la vivienda.

"Muchos de ellos tienen que dar un plus a los trabajadores para poder acceder a ella por los altos precios", explica el edil. Con esto, se pretende que con más oferta, los precios puedan disminuir y ser más asequibles.

Casi 200 viviendas de construcción nueva

Además de las viviendas de alquiler social que se plantean construir, la oportunidad de levantar inmuebles no ha pasado por alto a las constructoras que ya están recibiendo licencias para construir. Por lo que por promoción privada se espera que la suma sea de entre 150 a 200 viviendas de construcción nueva.

Según se puede ver en el portal inmobiliario de Idealista se ofertan hasta 115 de estas nuevas viviendas. El perfil de las cuatro promociones que se publicitan es similar de pisos de una a tres habitaciones, entre los que están áticos y dúplex en sus ofertas.

Así, en la calle Zocheras se va a levantar un edificio con hasta 24 viviendas que oscilan entre los precios de 385.000 euros a 460.000. Esta promoción, según detalla la oferta, la entrega de llaves sería a finales de 2027. Con una habitación menos se ofertan 16 pisos en la calle de la Cruz, 45. Estos están a punto de caramelo ya que se tiene previsto que para finales de 2025 estarían finalizados. El precio se encuentra cerrado en 360.000 euros.

Vista del exterior de la promoción de viviendas en la calle Zocheras, 12 en Panticosa Idealista

En la misma calle, en el número 17, también se oferta una gran promoción de hasta 33 viviendas por 420.000 euros. Según señala la oferta, se trataría de pisos de tres habitaciones, pero se desconoce la finalización de las obras.

A estas tres se une otra oferta en el camino de Saras, número 44. Tal y como señala, son 42 viviendas distribuidas en dos bloques de edificios y cuenta con una gran variedad de oportunidades ya que se prevé construir pisos de una a tres habitaciones, áticos y dúplex.

Entre la diversidad también varía el precio ya que oscilan entre los 265.000 a los 450.000 euros. En este caso, estas viviendas están previstas que estén acabadas en el segundo trimestre de 2027.

Desde el consistorio ven una buena noticia la llegada de nuevas promociones ya que empujan a ayudar al establecimiento de nuevos vecinos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el municipio pirenaico cuenta con 909 vecinos empadronados, un crecimiento de 147 nuevos vecinos desde 2015.

Preocupación de los vecinos

"El censo crece por gente que se queda aquí, que ha nacido afuera o se ha casado con alguien de aquí. No es un crecimiento poblacional porque tengamos más nacimientos, sino porque hay mucha gente que se queda a vivir por trabajo", explica Úriz.

Sin embargo, los vecinos han mostrado su preocupación por el funcionamiento de los servicios básicos de Panticosa. Según ha podido saber este diario, algunas viviendas ya afrontan problemas de presión de agua porque no da abasto o por la saturación del centro de salud.

Por su parte, desde el consistorio defienden que su Plan General prevé el crecimiento poblacional de hasta 500 nuevos vecinos y defiende el buen funcionamiento del mismo. Por ello, se descarta de momento ampliar los mismos.