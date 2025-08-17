La hostelería de Huesca mantiene la actividad tras San Lorenzo con la mayoría de locales abiertos

Un bar de Huesca, durante los almuerzos del día 9 de agosto. En imágenes de archivo. E.E Huesca

La hostelería de Huesca mantiene una notable actividad tras las fiestas de San Lorenzo, con la mayoría de bares y restaurantes abiertos durante agosto.

Según el Ayuntamiento, los cierres generalizados hasta septiembre son ya cosa del pasado y, en la actualidad, solo un reducido número de establecimientos opta por descansos puntuales, lo que refuerza la oferta turística y social de la ciudad en plena temporada estival.

Los datos recogidos por el área de desarrollo del Ayuntamiento de Huesca muestran que, de media, un 40% de los bares y restaurantes de la ciudad permanecen abiertos en su horario habitual durante la segunda quincena de agosto.

Otros muchos, la mayoría, realizan únicamente cierres puntuales de pocos días, motivados, según explican los propios hosteleros, por la necesidad de dar descanso a su personal tras la intensa actividad de San Lorenzo. Destacan que tan solo cerca del 10% de los establecimientos hosteleros de la ciudad de Huesca cierran la segunda quincena del mes de agosto.

Cabe destacar que un número significativo de establecimientos han reabierto con normalidad ya en el primer fin de semana posterior a las fiestas, lo que supone un esfuerzo añadido para garantizar el servicio a vecinos y visitantes en unas fechas de gran movimiento turístico y social.

Además, durante las fiestas los hoteles han estado al 100% de ocupación y cuentan con una previsión de alta ocupación también para la segunda quincena de agosto.

Desde el Ayuntamiento de Huesca han querido subrayar la importancia de esta apuesta de la hostelería por mantener la vida en la ciudad durante el mes de agosto, consolidando así la imagen de Huesca como un destino vivo y atractivo.