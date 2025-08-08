Cuatro espeleólogos catalanes pasan una noche en una cueva tras perderse en el Pirineo

Cuatro espeleólogos han tenido que ser rescatados tras pasar una noche en una cueva del Pirineo. Este grupo se extravió mientras realizaba una actividad en la Cueva del Alba de los Baños de Turpi, en Benasque (Huesca), y fueron auxiliados por la Guardia Civil en un rescate que se alargó durante siete horas y media.

El aviso se recibió a las 5.30, cuando se comunicó que estos cuatro espeleólogos no habían regresado de la actividad que estaban realizando y que se encontraban extraviados y exhaustos.

Tras localizar a los espeleólogos extraviados y exhaustos en el interior de la cueva, fueron evacuados y trasladados hasta sus vehículos. Se trata de tres hombres de 48, 50 y 59 y una mujer de 47 años, vecinos de Barcelona, Cunit (Tarragona) y Lérida.

Este es uno de los múltiples rescates que se han llevado a cabo en el Pirineo aragonés en esta semana, en el que el operativo de rescates ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones ante diversas lesiones, despistes o cansancios.

Entre otros rescates, los agentes del Greim han tenido que ayudar a una mujer de 70 años que, mientras estaba en las inmediaciones del embalse de Escarra, en Tramacastilla de Tena, sufrió la picadura de un animal, comenzó a marearse, a tener fiebre y una fuerte reacción en la piel. El Greim de Panticosa la evacuó y trasladó en helicóptero al hospital San Jorge de Huesca.

Las altas temperaturas también han hecho mella entre los distintos visitantes que ha recibido el Pirineo aragonés. Una escaladora sufrió un golpe de calor y mareos mientras realizaba una actividad junto a un compañero en la vía ferrata de Peña Rueba, en Murillo de Gállego. Tras localizar a los escaladores, fueron evacuados y trasladados en la aeronave, uno de ellos a su vehículo particular y la herida al hospital San Jorge de la localidad de Huesca.