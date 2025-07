El alcalde de Barbastro (PP) acusa a un concejal del PSOE de grabarle una reunión privada y este se desmaya en un Pleno

El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro ha vivido este lunes un momento de tensión cuando el alcalde, Fernando Torres, del PP, se ha encarado con el concejal Daniel Gracia, del PSOE. El regidor popular le ha acusado de grabarle una conversación privada hace cinco meses, algo que el socialista ha negado rotundamente.

Todo ocurrió en un Pleno extraordinario que tuvo lugar este lunes sobre el Plan Económico Financiero de los años 2025 y 2026, cuando transcurridos unos 40 minutos, el alcalde le reprochó lo sucedido en aquella reunión privada. “Aquel día sentí vergüenza. Hubo momentos en los que la cosa se crispó. Busqué que nos pudiéramos sentar a hablar y volver a la senda de la confianza”, ha afirmado Torres en el Pleno.

Sin embargo, en ese encuentro, Torres, según su versión, se dio cuenta de que Gracia le estaba grabando, algo que ahora ironiza con que “en su partido es lo más habitual”. “Cuando uno lleva unos minutos hablando y ve que te están grabando una conversación privada y de cortesía, ¿con qué cara le puedo mirar a usted?”, ha insistido el alcalde popular.

En ese momento, Gracia pidió que se suspendiera el Pleno unos minutos por una bajada de tensión y dejando la silla en la que estaba sentado para tumbarse en el suelo, requiriendo que le levantaran las piernas.

Una vez recuperado, el concejal socialista pidió el turno de palabra para exigir al alcalde que aporte pruebas ante una “acusación de ese calibre”. “Han sido continuas las acusaciones y no voy a entrar. Estamos hablando del Plan Económico-Financiero y no voy a entrar en esas cuestiones”, ha dicho Gracia, que acababa de ser ratificado como líder del PSOE en Barbastro.

Con esta réplica, el alcalde Fernando Torres ha lamentado que el PSOE no reconociera los hechos “de manera honrosa”. “Si hubiera sido al revés, me pide la dimisión inmediatamente después. Yo llevo cinco meses callándome mientras dice reiteradamente que no hay comunicación. ¿Cómo voy a tener reuniones si sé que me graba las conversaciones? Suerte tuvo de que no lo hiciera público ese mismo día”, ha incidido.

Daniel Gracia ha intentado zanjar el asunto, negando los hechos e incluso acusando al alcalde de también grabarle. “Usted lo que hace es embarrar y embarrar. Lo hace continuamente. No acepto lo que dice. Esto supera todos los límites”, siguió la discusión.