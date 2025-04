El Pirineo despide la temporada de esquí a medio gas y ya mira al Puente de Mayo: “A la gente le impone mucho el tiempo”

El Pirineo aragonés ha despedido finalmente la temporada de invierno a medio gas y con una ocupación irregular según las zonas. Las lluvias de la Semana Santa han vuelto a ser determinantes para frenar la afluencia de visitantes en las últimas jornadas de esquí, que baja el telón hasta diciembre después de cuatro meses marcados por las intensas danas y borrascas, principalmente en el mes de marzo.

De esta forma, las zonas de nieve se han tenido que conformar con un 50 o 60% de ocupación hotelera, sufriendo cancelaciones de última hora, mientras que otros puntos como Barbastro, con la Semana Santa recién declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, han colgado el lleno. “A la gente le impone mucho el tiempo y, en función de ello, eligen un destino u otro”, ha apuntado Anabel Costas, vicepresidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca.

Una incertidumbre que se ha extendido no solo por toda la Comunidad, sino en todo el país, como resalta Costas. “Hablaba con compañeros de Canarias y decían que pasa lo mismo, que la gente no se arriesga a ir por el tiempo y no había una ocupación muy buena. El tiempo tampoco ha acompañado para ir a la playa”, remarca Costas.

De hecho, otros puntos ajenos totalmente a la nieve han podido celebrar una gran Semana Santa. Por ejemplo, en Calatayud, los hoteles han superado una ocupación del 92%, incluso alguno ha llegado a colgar el cartel de completo. Por la Oficina Municipal de Turismo pasaron un total de 734 personas, principalmente procedentes de Madrid, Cataluña, Aragón, País Vasco o Comunidad Valenciana.

Con ello, el Grupo Aramón ha cerrado su invierno con más de un millón de esquiadores a lo largo de 129 días de temporada, en los que se han generado más de 13.000 empleos directos e indirectos y un impacto económico de 350 millones de euros. Un balance que califican de “muy positivo” y que vinculan a la inversión en nuevos sistemas de innivación, llegando a producir casi tres millones de metros cúbicos de nieve.

Así, los hosteleros de la provincia demandan que se siga apostando por el Pirineo y sus múltiples posibilidades, también ahora con las estaciones cerradas. “Tenemos oportunidades de senderismo para realizar, dependiendo del nivel, de la edad, de si vas con niños o personas mayores… Tenemos un montón de rutas maravillosas para realizar y se pueden hacer muchas cosas con bicicletas. Es el sitio óptimo para realizar actividades en el exterior”, han subrayado desde la asociación de hostelería de Huesca.

No en vano, esperan que el Puente de Mayo sea una “gozada”, siempre que el tiempo también acompañe. “Si hace buen tiempo, la gente sale, hace actividades y es muy positivo para la gastronomía, terrazas, bares y restaurantes”, ha señalado Costas.