Varios pueblos de la provincia de Huesca tiemblan con un terremoto con epicentro en el municipio de Tella

A primera hora de este lunes 20 de enero, un movimiento sísmico sacudió el Pirineo aragonés, dejándose notar en varias localidades de la comarca de Sobrarbe. El epicentro del temblor, que ocurrió sobre las 7:40 de la mañana, se situó en el municipio de Tella-Sin, según los datos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El terremoto, con una magnitud de 2 en la escala de Richter, se localizó en la superficie cercana a la Punta Bacibosa (Huesca). Este evento se sintió en un área que abarca localidades como Bielsa, Lafortunada, Plan, San Juan de Plan y Saravillo, generando expectación entre los vecinos de la zona.

No obstante, el temblor fue muy leve y apenas se notó. El terremoto de este lunes en el Pirineo no ha provocado ningún incidente. Además, no es el primero que se deja sentir en la zona, en mayo del año pasado hubo uno de 4,2 en Bagneres de Bigorre (Francia) que se notó en Barbastro, Boltaña, Castejón de Sos, Gistaín, Labuerda, y Larrede.

Epicentro del terremoto en Huesca. IGN

¿Son frecuentes los terremotos en el Pirineo?

Según explican desde IGN, la tasa actual de deformación de los Pirineos es muy baja, menor de 1 mm/año, pero a pesar de ello, los Pirineos presentan una actividad sísmica constante y constituyen la segunda región sísmicamente más activa de la península ibérica.

Los Pirineos es una de las mayores cadenas montañosas de la península ibérica. Se localiza en el noreste peninsular y se extiende desde el Cap de Creus en el mar Mediterráneo hasta el golfo de Bizkaia en el mar Cantábrico. Su longitud E-O supera los 400 km y tiene una anchura máxima de 150 km en su parte central. Cuenta con numerosas cumbres que superan los 3000 metros de altitud, como el pico Aneto, el Monte Perdido o el Posets, y con unos pocos glaciares menores. Se trata de la frontera natural de la península ibérica con el resto de la Europa continental.

El primer terremoto registrado en la cordillera data de 1373, en Lleida, según los datos de IGN. Para encontrar el primer terremoto registrado en Aragón hay que esperar hasta 1923, donde se notó un gran movimiento en Canal de Berdún, Huesca. El terremoto de esa ocasión, tuvo una magnitud de 5,7 el doble del sufrido esta semana.

Viendo el mapa sismotectónico en el que se recogen los terremotos en el Pirineo de los últimos 100 años, se aprecia que el siglo pasado eran más frecuentes y de mayor magnitud. Actualmente los terremotos son más frecuentes en la zona francesa y la gran mayoría no supera los 5 grados en la escala de Richter.

Qué hacer durante un terremoto

Los terremotos que se notan en Huesca son muy leves y apenas duran unos instantes, sin embargo, si en alguna ocasión estuviéramos en uno, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) tiene unas recomendaciones generales para actuar: