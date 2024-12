El Gobierno de Aragón alerta al juez de deficiencias en las medidas antiincendios en la escuela de Caneto

El aula afectada por el fuego está inutilizable y los alumnos han sido reubicados a las otras dos no siniestradas Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón ha trasladado al juez el informe de bomberos tras el incendio ocurrido el pasado viernes en la escuela de Caneto. El fuego provocado en la parte exterior de una estufa ha dejado inutilizable una de las aulas, lo que ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias e incumplimientos en las medidas de seguridad que dictó el juez para la reapertura de la escuela en el pasado mes de abril.

Entre esas medidas “contracautelares” ordenadas en el auto, desde el Departamento de Educación piden al juez que exija la legalización de la calefacción, para lo que dio un plazo de dos meses desde abril, y acreditar la resistencia al fuego de los elementos estructurales durante el verano. “No consta que se haya producido ni la legalización del sistema ni presentado informe de resistencia al fuego de elementos estructurales, teniendo como límite máximo la finalización de verano de 2024”, reza el escrito.

Así, el Departamento considera que, sobre la base de lo ocurrido y el informe del Servicio de Prevención, Extinción y Salvamento de la Diputación Provincial de Huesca, el sistema contra incendios es “insuficiente” para cumplir con las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación. De hecho, no se activó ninguna alarma, que el edificio no dispone de equipos para hacer posible la detección ni control del incendio, y se desconoce si el aula disponía de medios para la evacuación de los ocupantes.

Eso sí, la consejera del ramo, Tomasa Hernández, ha incidido en que no se ha pedido revertir la reapertura cautelar, pero urge al juez a tomar medidas para garantizar la seguridad de los niños y los profesores. “Hemos pedido al juez que considere que las condiciones han cambiado y determine cómo seguir prestando la actividad docente”, ha apuntado.

No obstante, el aula afectada por el fuego no puede utilizarse para el servicio educativo y los alumnos han sido reubicados a las otras dos no siniestradas, de tamaño más reducido, pese a que el espacio es insuficiente y disponen del mismo sistema de calefacción. Por ello, se hace “necesario y urgente” que el Tribunal exija el riguroso cumplimiento de la contracautela, que “permita cumplir el objetivo perseguido: la seguridad de profesores, alumnos y demás personal”, concluye.

Según el informe de bomberos, el fuego se declaró en torno a las 7.30 horas, y no se detectó el humo hasta cerca de las 9.00. Se generó una llama, humo y mucho calor, y, por falta de oxígeno, el incendio se fue aminorando, aunque dejó daños en la instalación eléctrica, el revestimiento de madera y las vigas de la estructura. “Si los cristales se hubieran roto o se hubiera abierto la puerta hubiera provocado más daños tanto al exterior como a la persona”, ha afirmado la consejera Hernández.

De hecho, según los informes de bomberos, el aula “no cumple los requisitos de seguridad que exije un centro docente”. “Hay que comprobar la resistencia al fuego de la estructura, la reacción de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario, y comprobar si la estufa, de combustible sólido, cumple la normativa. Se hace necesario garantizar que los bomberos puedan llegar al lugar donde están las cabañas”, ha remarcado Hernández.

Mientras, continúa el proceso, acordado entre el Departamento y las familias, para regularizar la escuela rural y crear un centro educativo, a la espera de que la CHE autorice la cesión del suelo al Ayuntamiento. “Estamos pendientes del primer requisito para la escuela, que el suelo sea municipal. Los terrenos son de la CHE, que exige un plan de incendios en Caneto. No será tan rápido como esperábamos. Se va a dilatar en el tiempo y los niños deben prestar la actividad en condiciones de seguridad”, ha lamentado la consejera de Educación.