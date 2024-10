Una asociación ecologista lleva a los tribunales la telecabina de Benasque a Cerler con fondos europeos

La Asociación SOS Ribagorza ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la telecabina que unirá Benasque con la estación de Cerler. Consideran que esta construcción “no tendrá ninguna repercusión positiva ni para el municipio, ni para la mejora de la estación de esquí, ni para el medio ambiente”, y que “solamente contribuye a dañar el patrimonio cultural y natural del bosque de la Mosquera”.

El Ayuntamiento de Benasque está licitando la construcción de una telecabina que conecte esta población con el aparcamiento de la estación de esquí de Cerler. Estas obras se han sacado a licitación por un máximo de 16,3 millones de euros (casi la totalidad de fondos europeos), y hay dos empresas que optan a ejecutar el proyecto: la UTE de Doppelmayr y CaraNorte Ingenieros; y Leitner. Sin embargo, un retraso en la adjudicación podría obligar a devolver a Bruselas los fondos.

La asociación ha presentado el recurso tras recaudar los fondos necesarios gracias a un “crowfunding” donde han participado más de 100 personas. Defienden, además, que el proyecto “no es subvencionable” por los fondos Next Generation “ni cumple con las garantías legales ni con las técnicas para su ejecución”.

El proyecto cuenta con una dotación de 15,4 millones de euros de fondos europeos, aunque la asociación sostiene que deberían emplearse en la creación de un servicio público de autobuses eléctricos que podría utilizarse también entre otros puntos del valle. “Esta idea también fue apoyada por el grupo del PSOE del Ayuntamiento de Benasque, pero el consistorio, a fecha de hoy, no la ha querido contemplar, aún a riesgo de perder los fondos”, han insistido.

Además, creen que el proyecto no cumple con los requisitos medioambientales, carece de “un estudio geotécnico completo” y no tiene estudios de viabilidad. “No existe un parking para el acceso desde la estación de salida de la telecabina, lo que podría colapsar el pueblo. La estación de salida se encuentra en una zona inundable de flujo preferente. No se conecta con la siguiente instalación de la estación de esquí y crea un cuello de botella con el siguiente remonte”, han enumerado.

El telecabina contará con 53 vehículos en línea, con una capacidad para transportar hasta 2.400 personas por hora en ambos sentidos. Con una velocidad máxima de 6 metros por segundo, el trayecto entre Benasque y Cerler se completaría en 5 minutos y 47 segundos.