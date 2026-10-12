Azcón insta a alzar la voz contra las injusticias en el Día de la Hispanidad: "El ataque a los jueces es incomprensible"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha instado este 12 de octubre, Día del Pilar, a alzar la voz contra las injusticias.

El dirigente popular ha aprovechado los minutos previos al desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid para reivindicar la defensa de la libertad, la igualdad y la democracia.

El líder regional ha puesto el foco en los ataques a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como en las diferencias entre españoles que, a su juicio, no se deben aceptar.

«En un día como hoy tenemos que levantar la voz ante las injusticias y ante aquellas cosas que no nos gustan», ha señalado Azcón, que ha aprovechado, también, para felicitar a todos los aragoneses por el Día del Pilar, Fiesta Nacional.

Azcón ha defendido que esta jornada debe servir para celebrar «lo que nos une». En este sentido, ha subrayado que los aragoneses son «especialmente reivindicativos» ante aquello que consideran injusto o que no funciona correctamente.

En su opinión, es incomprensible que en la actualidad se esté atacando a los jueces o a las Fuerzas de Seguridad.

En particular, el presidente aragonés ha denunciado la existencia de «una cloaca que esté dispuesta a atentar contra aquellos jueces que investigan la corrupción», en referencia a las presiones y ataques que, según ha sostenido, sufren quienes llevan a cabo estas investigaciones contra el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.

Igualdad

Otro de los ejes centrales de su intervención ha sido la igualdad entre los ciudadanos, con una crítica a cualquier planteamiento que cuestione que todos los españoles deban tener los mismos derechos. «La igualdad de los españoles es algo a lo que no estamos dispuestos a renunciar», ha subrayado.

Azcón ha recalcado que los aragoneses defenderán esa igualdad «vivamos donde vivamos» y ha vinculado este compromiso con el orgullo de pertenencia a Aragón y a España.

«Hoy los aragoneses estamos especialmente orgullosos de ser doblemente españoles, aragoneses y españoles», incidía.

Las declaraciones llegan a escasas horas de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visite Zaragoza y Huesca en el marco de la precampaña.

El líder del Ejecutivo autonómico ha asegurado que la visita permitirá trasladar un mensaje de cambio político tanto en Aragón como en el conjunto de España. «Queremos transmitir en Huesca, en Aragón, en toda España que el cambio es posible», ha explicado.

En este sentido, Azcón ha elevado el tono contra el Gobierno central y ha defendido que «ha llegado el momento de decir basta ya» ante la situación que, a su juicio, está soportando España: «Una vez que se han convocado elecciones es la hora de hablar de los aragoneses y de cambiar al Gobierno de España».

Preguntado por si se ve como ministro de un posible Gobierno PP-Vox, Azcón ha recalcado que él quiere ser presidente de Aragón.

A este respecto, ha señalado que tanto él como la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, deben centrarse en sus responsabilidades actuales: la alcaldesa, en Zaragoza, y él, en Aragón.