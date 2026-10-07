Aragón gana más de 22.000 votantes el 29-N respecto a las anteriores generales: Zaragoza impulsa el crecimiento

Aragón aumentará el próximo 29 de noviembre su número de personas llamadas a las urnas respecto a las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023.

Cerrado el censo electoral a 1 de agosto de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) arroja una subida global de 22.031 personas, un 2,17% más. El dato tiene en cuenta tanto los residentes en la Comunidad que podrán votar como los sufragios desde el extranjero, el denominado voto CERA.

Así, el censo para el 23-J en 2023, cerrado a 1 de marzo de ese año, era de 1.015.954 personas. El 29-N, la cifra aumenta hasta las 1.036.332.

De ellas, 46.019 personas integran el voto CERA, lo que supone un incremento del 16,82% respecto a marzo de 2023. Son 6.625 votantes más desde el extranjero.

Zaragoza concentra todavía más peso en el tablero político aragonés al haber asumido el 90% del incremento global de votantes. La provincia central cuenta ahora con 757.093 votantes, 19.978 más. De ellos, 15.682 nuevos son residentes y 4.296 proceden del CERA.

Solo la capital y su área metropolitana abarcan 597.983 electores (57,7% de todo el censo). El valor porcentual con el CERA es similar, un 52.04%.

La provincia de Huesca también gana electores respecto a 2023, si bien la subida se queda en 2.371 (1,37%), hasta las 175.183 personas. 1.535 nuevos electores llegan vía CERA y los 836 restantes residen en la provincia.

Teruel

Por su parte, Teruel es la única circunscripción que pierde votantes potenciales respecto a 2023. El total ha descendido de 106.027 a 105.709, es decir, 318 menos.

No obstante, el voto desde el extranjero permite compensar una caída todavía mayor: 794 personas más en el CERA (15,71% de subida en la provincia) frente a 1.112 menos en el apartado de residentes.

El censo de las generales no presenta grandes variaciones, como era de esperar, con el de las autonómicas anticipadas del pasado 8 de febrero. En este caso, son 1.660 más.

El incremento tiene que ver en buena medida con el derecho a voto desde el extranjero. Desde febrero, se han inscrito 1.587 residentes más y solo 74 nuevos están dentro del territorio aragonés.

Se trata en cualquier caso de datos provisionales, y es que a las primeras cifras del INE hay que sumar a aquellos que hayan cumplido o vayan a cumplir los 18 desde la fecha del censo consolidado (1 de agosto) hasta el próximo 29 de noviembre.

Nuevas caras

Los nuevos electores se encontrarán un abanico de caras muy distintas a 2023. De entrada, no repiten en el PSOE como nombres como Pilar Alegría o Susana Sumelzo. Tampoco Pedro Navarro en el PP, tras dejar la política, ni Pedro Fernández en Vox, quien de hecho ha abandonado el partido.

Está por ver incluso cómo se configuran las candidaturas a la izquierda del PSOE, pero el candidato de CHA junto a Sumar hace 3 años, Jorge Pueyo, ya está afincado en la política aragonesa y no volverá a Madrid.

La coalición liderada entonces por Yolanda Díaz, que integró también a Podemos e Izquierda Unida, tampoco será el paraguas de ese espacio político. Esa responsabilidad recaerá en Frente Amplio o quizá en la "papeleta única aragonesista" impulsada por Pueyo.

En Aragón-Teruel Existe, su antiguo candidato por la provincia turolense, Diego Loras, tampoco está ya en política. Y no está claro que Tomás Guitarte, diputado la legislatura previa (2019-2023) se postule para un posible regreso a Madrid.

El PAR, ahora sin representación en las Cortes, también se presentó el 23-J con su ahora presidente, Alberto Izquierdo. Esta vez, la histórica formación podría encontrar acomodo dentro del PP, como podría ocurrir de cara a las municipales de mayo de 2027.