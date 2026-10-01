Mesa de trabajo este jueves con representantes del Gobierno de Aragón, Andorra y el ITJ Delegación del Gobierno

Transición Justa invertirá 45 millones para atraer proyectos en el entorno de la antigua térmica de Andorra (Teruel)

El Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha anunciado este jueves nuevas inversiones en el entorno de Andorra (Teruel) y su antigua central térmica. Más concretamente, se destinará una partida de 45 millones de euros.

Así se ha anunciado durante la reunión celebrada en Andorra con representantes del ITJ, el Gobierno de Aragón, los ayuntamientos de la zona y distintos agentes sociales. La inversión vendrá acompañada además de "refuerzos" en la red eléctrica para poder conectar la nueva demanda industrial.

Según han explicado, estas actuaciones van dirigidas a la "reactivación económica y social de la zona" años después del cierre de la térmica y las explotaciones mineras.

Los nuevos 45 millones estarán destinados exclusivamente a zonas de transición justa, como ha detallado la directora del ITJ, Judit Carreira, quien ya había visitado la localidad el pasado 15 de junio y 17 de septiembre.

Carreira ha dado a conocer que en el primer trimestre de 2027 se adjudicarán los 937 megavatios (MW) disponibles para el nudo de transición justa (400 kilovatios), que se presentaron el mes pasado. Dichos proyectos contarán con una tramitación "preferente" que permita agilizar los plazos.

En este sentido, Transición Justa ha solicitado al Gobierno de Aragón destinar más de 91 millones de euros a los municipios afectados por el cierre de la central de Andorra y las minas de Teruel. Desde 2019, el MITECO acumula 534 millones de euros en ayudas.

Estas han ido a parar a 182 proyectos empresariales, municipales, de restauración ambiental y ayudas sociales.

"Me llevo una sensación positiva. Esta reunión ha valido para colaborar entre las instituciones que nos tienen que ayudar, para sentar unas bases y que en cada reunión se vean avances", ha valorado el alcalde de Andorra, Rafa Guía.

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha celebrado el diálogo "constructivo" entre los agentes implicados. "Nos hemos emplazado a dentro de 3 meses para seguir debatiendo", ha apuntado.

Valle ha urgido a encontrar soluciones "directas" para generar oportunidades a los habitantes de la zona. "Consideramos que todas las opciones tienen que estar abiertas para que cualquier proyecto de generación o industrial pueda instalarse en la zona", ha resaltado.