Los asistentes, en la plaza de España de Zaragoza. E. E.

Ruidosa cacerolada por la vivienda en Zaragoza: "Hay que seguir empujando, de la política no podemos esperar nada"

Cientos de personas han protagonizado este jueves una sonora cacerolada en Zaragoza para exigir medidas "reales" contra la crisis de la vivienda.

Convocados por el Sindicato de Inquilinas, han incidido en la necesidad de "seguir empujando", ya que consideran que "de los políticos no se puede esperar nada".

El colectivo se ha mostrado especialmente crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez por las medidas incluidas en los decretos ley que se votarán este viernes en el Congreso de los Diputados.

Carteles durante la cacerolada en Zaragoza. E. E.

"Estamos aquí para decir basta. El desahucio de Maricarmen ha sido la gota que ha colmado el vaso. El precio de la vivienda se ha multiplicado por dos y los salarios solo han subido un 20%. Nuestras vidas están a merced de rentistas que nos explotan", decían desde el Sindicato.

Para ellos, todos los partidos, sean de izquierda o de derechas, han legislado a su favor. "Cualquier conquista real solo puede venir de la organización de la clase trabajadora", insistían.

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