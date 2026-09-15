Azcón carga contra el decreto de los centros de datos: "Dicen que la factura sube si las inversiones en Aragón no se paran"

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha insistido este martes en sus críticas al decreto de regulación de los centros de datos por parte del Gobierno central.

Lo ha hecho desde un foro en Zaragoza organizado por la multinacional Amazon Web Services, que cuenta con varias infraestructuras en marcha en Aragón. Así, Azcón ha apuntado que Moncloa puede paralizar cerca de 50.000 millones de euros de inversión en Aragón y su respectivo impacto en impuestos y recaudación para los servicios públicos.

"Dicen que el real decreto está pensado para que la factura de la energía no suba. Dicen que sube si las inversiones tecnológicas en Aragón no se paran, pues no estoy de acuerdo", ha resaltado el jefe del Ejecutivo aragonés.

En palabras de Azcón, la subida del precio de la energía guarda relación con el apagón ocurrido el año pasado y la "falta de inversiones" por parte de Red Eléctrica en materia de infraestructuras.

Así, Azcón ha argumentado que la nueva normativa "no tiene que ver con el consumo de agua" o energía. En el caso de Aragón y a raíz de las iniciativas de AWS, ha dicho, limitaría la puesta en marcha de proyectos de estas multinacionales vinculados a otros factores como el ahorro de agua.

"AWS da más de lo que recibe"

El líder popular ha vuelto a defender el papel de AWS. "Hoy da más de lo que recibe en Aragón y es algo que se puede demostrar con números", ha añadido.

En este sentido, ha destacado la "conciencia medioambiental y social" de la compañía y su peso en las inversiones. "La verdad de la industria del dato que impulsa AWS es que ahorran más agua de la que consumen", ha insistido.

En el foro se ha dado a conocer un nuevo proyecto de la compañía para modernizar hasta 25 kilómetros del canal Imperial. Son tramos a cielo abierto que pasarán a estar cubiertos por tuberías.

El objetivo es ahorrar 10.000 millones de litros de agua al año a partir de 2030, cuando los trabajos se hayan completado. Hasta entonces, mientras se ponga en marcha, la cifra rondará los 7.000.

"Creo que este es el camino inteligente. Vamos a apoyar los criterios que tengan que ver con el ahorro de agua, pero el crecimiento económico no está reñido con cuidar nuestro medio ambiente", ha subrayado.