Ola de solidaridad para salvar a Hero: el perro influencer con 300.000 seguidores que lucha contra varias enfermedades

Las mascotas forman parte de muchas familias y, cuando enferman, sus dueños hacen todo lo posible por ayudarles.

Este es el caso de Hero, el perro de Eduardo Munarriz, su acompañante desde hace nueve años y al que una obstrucción por un hueso de jamón, terminó convirtiéndose en una dura lucha por su vida.

Además, este animal no es un perro cualquiera. Hero acumula cerca de 300.000 seguidores en redes sociales gracias a los vídeos que su dueño comparte junto a él y también a su carisma.

Este perro es especialmente conocido en Zaragoza por su costumbre de pararse a pedir pan a la gente que se encuentra por la calle, e incluso churros en las terrazas. Una peculiaridad que, junto a su personalidad, le ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales.

Una larga lucha

Los problemas de Hero comenzaron en mayo cuando un hueso de jamón de supermercado le produjo una obstrucción. "Eso le dejó el estómago bastante fastidiado y ahí empecé a notar que bebía mucha agua y me pareció extraño", declara su dueño, Eduardo.

Poco después y tras varias pruebas, los veterinarios le detectaron también una infección relacionada con una garrapata. Para frenarla, decidieron ponerle un tratamiento con antibióticos. "Lo peor fue ya meterle más medicación que terminó de fastidiarle el estómago", señala Edu.

Los días fueron pasando y Edu veía que Hero no mejoraba, "cada día estaba peor". Por ello, decidió volver a llevarle al veterinario.

"En la clínica le encontraron un absceso en la pata que la tenía con infección y conforme lo iban revisando le encontraron un tumor en el testículo", explica su dueño. "Después, le dimos agua y la veterinaria escuchó como un tosido que le parecía un poco extraño".

Fue en ese momento cuando decidieron hacerle una radiografía que reveló una grave neumonía. Sin embargo, la situación se complicó todavía más cuando se comenzó a sospechar que las lesiones pulmonares podían ser metástasis.

"Se me cayó el mundo encima y el miedo que me entró fue terrible", asegura Edu. Finalmente, las pruebas descartaron el cáncer y confirmaron que se trataba de una infección.

Hero permaneció varios días ingresado y ahora, continúa con el tratamiento en casa.

EL apoyo de miles de personas: una pieza clave

Los gastos veterinarios, que ya rondaban los 8.000 euros, llevaron a Edu a crear un crowdfunding.

La respuesta de los seguidores fue enorme y "gracias a esas donaciones se le han podido hacer todas las pruebas necesarias hasta llegar a un diagnóstico, que eso es lo que hemos conseguido para que se salve", agradece Edu.

Además de todo esto, Edu ha buscado nuevas formas de hacer frente a las facturas. A petición de sus seguidores, su dueño ha comenzado a hacer tazas y camisetas de este carismático animal.

Semanas después, las noticias son mucho más esperanzadoras. Los pulmones de Hero están prácticamente limpios y, aunque necesita recuperar la masa muscular perdida por la enfermedad, "seguimos luchando", concluye Eduardo.